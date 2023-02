În 10 ani de relație, Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu au trecut prin multe încercări, însă au reușit să rămână împreună și să găsească echilibrul în relația lor. Soțul vedetei a acceptat invitația lui Codin Maticiuc de a veni la podcastul său și a povestit tuturor cum a început povestea lui de dragoste. El are un club în Timișoara, unde Roxana Ionescu a venit pentru prima dată în urmă cu 10 ani.

„Nu am vrut să semnez (n.r. – pentru publicitatea clubului) cu nimeni și, la un moment dat, reprezentatul zonal de acolo a trimis la Timișoara un suport de la București, în 2013, o vedetă. Și atunci a apărut Roxana Ionescu acolo, care era momeala.”

„Deci ți-a trimis nevasta acolo? Ia-l pe ăsta de bărbat, dar bagă portofoliul acolo”, a întrebat curios actorul din serialul „Clanul”.

Tinu Vidaicu a răspuns: „Da, a apărut în club și s-a și supărat că na, eu eram ocupat acolo cu tot felul de chestii și mă si gândeam: «Ce naiba mi-au trimis ăștia tot felul de momeli?». Eu eram focusat pe drumul meu.”

Codin Maticiuc a continuat cu întrebările: „Te-ai îndrăgostit de Roxana în prima seară? A luptat să te cucerească?”

Potrivit declarațiilor făcute de Tinu Vidaicu, Roxana Ionescu ar fi făcut primul pas către această relație. De asemenea, el spune că au fost scântei în primii ani de relație, iar distanța ar fi fost unul dintre factori.

„Nu, a durat lupta ei în a-mi intra în grații undeva la un an, doi. Nu m-am lăsat! (…) Glumesc, mă… Da, am vrut să fiu șmecher. Glumesc, nu a fost așa, dar nici în prima seară. Ne-am tatonat puțin și până la urmă s-a semiautoinvitat cu o invitație pe care și-a făcut-o singură, a venit de Revelion și atunci am început relația, care a fost cu scântei în primii doi-trei ani, probabil și din cauza distanței.”

Roxana Ionescu: „Părinții mei au fost un punct-cheie în relația noastră”

Roxana Ionescu a renunțat la viața din București pentru a se muta în Timișoara alături de soțul ei. Vedeta mărturisește că a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o.

La început au avut o relație la distanță, pentru că ea locuia în București, iar el în Timișoara, acolo unde are mai multe afaceri. „L-am cunoscut pe Tinu și nu am dat din prima șanse. Nici nu s-a pus problema că aș vrea ceva. Dar la două luni distanță după ce ne-am cunoscut mi-am dat seama că e ceva fain. De atunci a pornit totul și a pornit cu urcușuri și coborâșuri. Cred că în orice relație se întâmplă asta, dar la noi a fost un pic mai special, pentru că distanța era destul de mare!”, a povestit Roxana Ionescu la Antena Stars.

Vedeta nu și-ar fi dorit să plece de lângă părinții ei, însă aceștia au încurajat-o să se mute cu bărbatul pe care îl iubește. „Părinții mei au fost un punct-cheie în relația noastră”, a completat Roxana Ionescu.

