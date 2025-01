Lumea mondenă este zguduită de un nou conflict: Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu și membru al proiectului muzical Dirty Nano, l-a acționat în instanță pe Mihai Morar, realizator Radio ZU și prezentator al emisiunii X Factor. Disputa a început după afirmații considerate defăimătoare, făcute de Mihai Morar în cadrul emisiunii „Orașul Faptelor Bune” din 21 decembrie 2024.

„A afirmat cu convingere că Dirty Nano «dă țeapă» colaboratorilor săi, încheindu-și discursul cu trivialul «Dă, bă, banii la oameni, bă!»”

Declarațiile controversate au vizat proiectul Dirty Nano, pe care Morar l-a catalogat drept „o mizerie” și l-a acuzat că „dă țeapă colaboratorilor”. Aceste remarci au fost făcute la scurt timp după un eveniment organizat de Dirty Nano în Oradea, atrăgând reacții dure din partea lui Tinu Vidaicu.

„În data de 21.12.2024, în cadrul emisiunii «Orașul Faptelor Bune», transmisă la Radio ZU, prezentatorul Mihai Morar ne-a șocat având o reacție greu de înțeles pentru noi, când s-a întrebat, în direct, cine mai ascultă «mizerii» ca Dirty Nano în 2024. Mai mult, acesta a adăugat că nu și-ar petrece Revelionul cu Dirty Nano. De asemenea, a afirmat cu convingere că Dirty Nano «dă țeapă» colaboratorilor săi, încheindu-și discursul cu trivialul «Dă, bă, banii la oameni, bă!»”, a povestit Tinu Vidaicu pe Instagram.

Într-o postare amplă pe rețelele sociale, Vidaicu a explicat decizia de a apela la justiție. El l-a acuzat pe realizator că a făcut afirmații fără a verifica informațiile și că acestea ar fi fost influențate de organizatorii evenimentului de la Oradea. Soțul Roxanei Ionescu a subliniat că procesul nu are o miză personală sau financiară, ci urmărește să protejeze imaginea artiștilor care pot fi afectați de acuzații nefondate.

„Am lăsat să treacă sărbătorile, dar nu putem să lăsăm și o situație care s-a întâmplat înaintea sărbătorilor, pe 21 decembrie, în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune, în care Mihai Morar face niște afirmații jignitoare, defăimătoare, la adresa Dirty Nano. Credem că dânsul a fost indus în eroare de unul din investitorii brandului Hive și din exces de zel a făcut aceste afirmații fără să le verifice în prealabil”, a spus Tinu Vidaicu, în mediul online.

„Dacă vom câștiga, toți banii îi vom dona, poate chiar orașului faptelor bune”

Tinu Vidaicu a mai declarat că, în cazul în care va câștiga procesul, orice sumă obținută va fi donată, consolidând astfel scopul moral al demersului său.

„Am decis că o să urmăm toate procedurile legale și o să lăsăm justiția să-și urmeze cursul, nu pentru a ne face publicitate, ci din spirit de colegialitate pentru toți artiștii din România care se pot afla în situația noastră. În care un mare influencer, o mare voce a României poate să denigreze fără nici o asumare, fără nici o verificare pe oricine. Nu credem că este normal, nu vrem să câștigăm niciun ban. Dacă vom câștiga, toți banii îi vom dona, poate chiar orașului faptelor bune.

Fain și simplu de ar fi așa toate în viață. Dar le complică… unii. Într-adevăr, în situația actuală, în care sunt atâtea atrocități, normal că nu contează speța noastră sau nu e atât de importantă. Dar vreau să o las aici, pentru că noi asta vom face. Nu vom mai insista pe acest subiect, nu vom intra în niciun joc.

În noaptea premergătoare emisiunii, am avut evenimentul la Hive. În noaptea respectivă, noi nu am aflat nimic, decât în ziua următoare, odată cu acest video. Tour managerul nostru a fost… nu a fost amenințat… Dar i s-a adresat acest investitor Bobo pe un ton amenințător și ne-a înjurat. De ce s-a întâmplat asta nu știu, dar cert este că am întrerupt orice colaborare cu brandul Hive din Oradea”, a mai spus Tinu Vidaicu, în mediul online.

Cătălin Cazacu și Carmen Negoiță au sărit în apărarea lui Tinu Vidaicu

Mai multe persoane publice și-au arătat susținerea față de soțul Roxanei Ionescu. Cătălin Cazacu și Carmen Negoiță se numără printre cei care au avut ceva de spus despre conflictul dintre artist și Mihai Morar.

„Nu este prima dată când face afirmații pe care nu le verifică. Foarte bine, Tinu și George! Și nu lăsați vorbele unui arogant să vă afecteze. Noi ne-am distrat de multe ori cu voi și abia așteptăm 2025”, a spus Carmen Negoiță.

Și Cătălin Cazacu a avut ceva de spus: „Într-o lume în care oamenii falși sunt apreciați, din păcate, vina nu este a celor care îi ascultă, ci a celor care îi pun în postura de formatori de opinie. Tot respectul meu pentru Tinu Vidaicu și George Hora, doi oameni care au creat unul dintre cele mai frumoase proiecte muzicale din România.

Sper ca, într-o zi, publicul să vadă toate mizeriile prefăcute…”.

