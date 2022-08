Vedetele, paradă de modă la MTV VMA 2020. Taylor Swift, în cea mai îndrăzneață ținută a sa

Ceremonia a avut loc duminică seara la Prudential Center din Newark, New Jersey, și a fost prezentată de LL Cool J, Nicki Minaj și Jack Harlow. Taylor Swift, care are 32 de ani, a primit trofeul pentru videoclipul anului, pentru clipul „All Too Well”, pe care ea l-a regizat.

La eveniment, artista a îmbrăcat o rochie spectaculoasă, creată de Oscar de la Renta. Articolul vestimentar e în mare parte transparent și accesorizat cu multe cristale. La acest outfit, Taylor Swift a asortat sandale Christian Louboutin și o pereche de cercei cu diamante.

Cântăreața Taylor Swift la MTV VMA 2022

O altă apariție spectaculoasă pe covorul roșu a avut-o Lil Nas X, cunoscutul rapper, compozitor și artist american. El a îmbrăcat o creație a designerului Harris Reed, din cea mai recentă colecție a acestuia prezentată la London Fashion Week.

Lil Nas X a fost printre preferații serii la MTV VMA 2022, el a avut șapte nominalizări. Artistul a plecat acasă cu trofeul pentru cea mai bună colaborare, cea cu Jack Harlow, cu Industry Baby.

Lil Nas X la MTV Video Music Awards

Artista Lizzo nu s-a lăsat mai prejos în ceea ce privește apariția ei la MTV VMA 2022. A ales o ținută neagră, voluminoasă. Și Avril Lavigne, Snoop Dog, Lili Reinhart, Justina Valentine și alții au participat, aparițiile lor sunt în galeria foto.

Printre câștigătorii de la MTV VMA 2022 e și trupa Maneskin, care a câștigat Eurovision 2021. A primit premiul Best Alternative pentru melodia „I Wanna Be Your Slave”.

Foto: Hepta, EPA

