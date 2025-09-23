Smiley este cunoscut pentru stilul său nonconformist, însă ultimele apariții ale juratului de la Vocea României au stârnit numeroase reacții critice din partea fanilor. Pantalonii foarte evazați purtați recent de artist au generat ironii pe rețelele sociale, mulți internauți crezând chiar că artistul poartă… fustă.

„Dragă Smiley, îmi ești simpatic, îmi plac melodiile tale, dar acești pantaloni foarte evazați nu te avantajează deloc”, „Te-a îmbrăcat Gina ca să nu te privească nimeni”, „Chiar te strică fusta aia… poți să iei niște pantaloni adevărați, fii bărbat”, „Ce pantaloni caraghioși!”, au fost doar câteva dintre comentariile primite de cântăreț.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cum s-a îmbrăcat Smiley la nunta lui Șerban Cazan

Nici ținuta purtată la nunta compozitorului Șerban Cazan, unde Smiley și Gina Pistol au fost nași, nu a scăpat de ochii critici ai fanilor. Evenimentul fastuos, desfășurat pe 21 septembrie în Grecia, a reunit numeroase vedete din showbiz, printre care Ruby, Geanina Ilieș, Jo, Antonia și Alex Velea.

Recomandări Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

În timp ce Gina Pistol a atras toate privirile într-o rochie elegantă, Smiley a surprins prin alegerea vestimentară: un costum negru mult prea larg și o pereche de încălțări neobișnuite, care au înlocuit pantofii clasici. Alegerea artistului a fost considerată de mulți „bizară” și nepotrivită pentru un astfel de eveniment.

Petrecerea de după cununia religioasă a avut loc într-un decor de vis, pe malul mării, însă chiar și în atmosfera spectaculoasă, ținuta lui Smiley a rămas subiectul principal de discuție pentru internauți.