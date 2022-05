Concurentul care a făcut parte din echipa Faimoșilor a reușit în jungla din Republica Dominicană să o cunoască pe Alexandra Duli așa cum este ea, naturală. Apropierea între ei a existat, însă nu a fost vorba de mai mult de o tatonare. După ce a fost eliminat de la „Survivor România”, TJ Miles a recunoscut că o place pe fosta concurentă.

,,O cunosc foarte bine pe Alexandra Duli de când stăteam în junglă, ea fără machiaj, fără confortul de-acasă, fără să se îmbrace frumos, fără să arate cea mai frumoasă parte a ei așa cum ar arăta-o când ai ieși cu ea în oraș.

Am văzut-o dormind pe jos, lângă mine, în baracă. Am văzut-o înfometată, ca mine. Am văzut-o pe traseu, am văzut-o fără să facă duș, am văzut-o în modul ei organic, natural și mi-a plăcut de ea. Nu pot să spun că nu-mi place de ea sau că mi se pare că nu ar fi de mine, dar nu știu dacă este o fată pentru o relație acum, în momentul acesta, deoarece nu a fost să fie încă”, a declarat TJ pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Las lucrurile să vină de la sine”

Momentan, fostul concurent de la „Survivor România” nu are în plan o relație, însă nu ar spune nu dacă s-ar întâmpla să fie împreună cu Alexandra Duli. TJ Miles așteaptă ca toate lucrurile să se întâmple de la sine.

,,Tot ce pot să spun este că, dacă ar fi să fie vreodată o relație între mine și Alexandra Duli, o să se întâmple, organic, o selecție naturală, o să se întâmple pur și simplu după ce ne-am cunoaște în viața reală și am evolua împreună, dacă ar fi să rămânem împreună.

Însă, eu sunt deschis, sunt un om care nu zice „Nu” fără să vadă și să afle, și las lucrurile să vină de la sine. Dacă vreodată va fi o relație între mine și Alexandra Duli, o să vină organic.”, a mai adăugat TJ.

