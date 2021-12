În vârstă de 44 de ani, Toma Cuzin a plecat de acasă la doar 11 ani. Și-a luat viața în propriile mâini. Prima dată a lucrat în mină, apoi a făcut vreme de trei ani dansuri populare la „Doina Gorjului”. Până să devină actor, aceasta a trecut prin mai multe experiențe. Toma Cuzin a făcut armata, timp în care și-a dorit să se facă preot. „Neapărat am vrut să mă fac preot. Pentru că atunci credeam…și acum cred. Credința e una, religia e alta. «Băiatul noastru trebuie să se facă preot, nu vezi ce voce are, că ne sparge timpanul la toți?» Eu urlam, nu cântam. Eram mic. Era dorința lui mamaia. Eu voiam să mă fac popă pentru că, în armată, ai timp mult să gândești.

În perioada aia ai timp să gândești, nene. Ideile au venit mult mai târziu. Înainte eu trebuia să văd dacă am vreun gând. Și când te gândești ce faci, în ce direcție mergi, trebuie să le iei la rând pe toate. Ce aș putea eu să fac și ce ar fi ușor, și de unde pot să câștig eu o pâine și să muncesc cel mai puțin. Pentru că așa e omul. Lasă că nimeni nu vrea să muncească, muncim de nevoie până al urmă, rar ne dăm seama de o chestie care ne place și nu ne dăm seama că muncim. Dar în final tot pentru pâine alergăm”, a povestit pe Youtube Toma Cuzin.

„Am citit Istoria religiilor și am aflat că există și mai multe religii”

„Am zis atunci că mă fac popă că e ușor. Îmi doream asta neapărat, eram foarte conștient că trebuie să învăt și am început să citesc. Prima dată Istoria religiilor, că Biblia o citisem și Psalmii toți. Și când am citit Istoria religiilor am aflat că există și mai multe religii, culturi și am renunțat.

Îmi plăcea. Întâlnisem un preot care m-a convins că printre popi pot fi și preoți. (…) Mă vedeam frumos, popă, artist. Făceam plan, ziceam că țin predica toată, niciodată prescurtată. Toată, că cadă până la ultimul. Mă bucur că nu mă mai visez popă. Mamă cât îmi doream”, a mai declarat actorul în podcastul lui Mihai Bobonete.

După ce a terminat armata, Toma Cuzin a absolvit Academia Națională de Educație Fizică și Sport. Mai târziu și-a dat seama că e pasionat de actorie, în 2006 a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică – Arta actorului.

