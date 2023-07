Născută la Dublin pe 8 decembrie 1966, Sinéad OConnor a devenit celebră în întreaga lume în 1990, prin interpretarea melodiei Nothing Compares 2 U, care a fost single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards. Cântăreața a scos în total 10 albume.

OConnor a primit în acest an premiul inaugural pentru album clasic irlandez – Classic Irish Album – în cadrul RTE Choice Music Awards.

Pe lângă muzică, Sinéad OConnor s-a făcut remarcată și pentru capul ras, viziunile sale despre religie, sex, feminism și război. În 2018, artista s-a convertit la islam și și-a schimbat numele în Shuhada Sadaqat.

Iată o selecție cu cele mai cunoscute melodii ale lui Sinéad OConnor, selecție realizată de rollingstone.com.

„Nothing Compares 2 U” (1990)

„În ceea ce mă privește, acesta e cântecul meu”, a spus cândva O’Connor. Piesa „Nothing Compares 2 U” e canalizată pe o viață întreagă de angoasă, aceasta fiind, de fapt, o baladă. De asemenea, și viceoclipul melodiei e uimitor, O’Connor a reușit să verse lacrimi gândindu-se la relația tragică cu mama ei.

„Drink Before the War” (1987)

O’Connor avea 15 ani și era plină de angoase adolescentine când a scris această melodie despre un bărbat, directorul școlii sale catolice. Cincisprezece ani mai târziu, într-un interviu acordat criticului rock Steve Morse, cântăreața a declarat că nu se mai poate raporta la acest cântec, care a apărut pe albumul ei de debut din 1987, The Lion and the Cobra. „Urăsc ‘Drink Before the War'”, a spus ea.

„Mandinka” (1987)

Imaginea cu capul ras a vedetei de pe coperta albumului The Lion and the Cobra a făcut-o pe O’Connor să se remarce imediat. Dar „Mandinka” a arătat că vedeta era pe cale să rescrie regulile pop-ului.

„The Emperors New Clothes” (1990)

Această piesă de pe albumul I Do Not Want What I Haven’t Got sună optimist, dar subiectul nu este chiar îmbucurător. Este o misivă detaliată, adresată, se pare, unui fost iubit, precum și maselor care o tot judecau pe O’Connor. „Voi trăi după propriile mele politici/ Voi dormi cu conștiința împăcată/ Voi dormi în pace”, spunea ea în melodia sa.

„Black Boys on Mopeds” (1990)

„I Am Stretched on Your Grave” (1990)

„The Last Day of Our Acquaintance” (1990)

„All Apologies” (1994)

„Thank You for Hearing Me” (1994)

„No Mans Woman” (2000)

Această piesă face parte din albumul Faith and Courage din 2000. „No Man’s Woman” este orice altceva decât un act de revoltă; aici, ea își transcende tulburarea și găsește din nou frumusețea și eliberarea în muzica sa.

Foto: Hepta

