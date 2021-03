Tora Vasilescu împlinește astăzi 70 de ani. Detalii neștiute din viața actriței. Cine sunt frații ei gemeni. „Mama mea a avut trei căsătorii”

Actrița este fericită cu decizia ei, iar în pragul aniversării sale, aceasta a scos la iveală lucruri mai puțin știute din familia acesteia. Tora Vasilescu are frați gemeni și o soră, iar diferența de ani dintre ei este destul de mare.

„Frații gemeni sunt dintr-o altă căsătorie a mamei, diferența fiind de 22 de ani dintre noi, și încă o surioară, cu diferență de 11 ani între noi. Tot dintr-o altă căsătorie a mamei.

Mama mea a avut trei căsătorii. Dar frații sunt frați și ne ajutăm, bineînțeles, pînă la urmă. Nici nu m-am gândit la vreo diferență. Ei sunt în București, chiar în urmă cu o lună ne-am văzut la ziua onomastică a cumnatului meu.

Ne vedem, dar ne e puțin teamă cu noul val. Ei umblă în societate, lucrează, sunt mult mai tineri, eu sunt mai fragilă, conform vârstei. Sora mea a avut o boală foarte gravă, moștenită pe linie paternă.

Am mers la toți doctorii împreună, am strîns bani din serialele în care jucam ca să mergem în Brazilia, pentru că medicină clasică nu prea are soluții pentru ea, fiind sub tratament cu cortizon și scăzindu-i imunitatea.

Iar soții mamei, unul a murit pe stradă din cauza unui infarct, altul, de cancer”, a povestit Tora Vasilescu pentru Click.

