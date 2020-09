Toți credeau că are o relație fericită cu Dan Bittman, dar Monica Odagiu spulberă zvonurile: „Nu avem bărbați. Pretendenți există, dar nu...”

Încă de când s-a decretat starea de urgență, Monica Odagiu a locuit alături de sora mai mare, Ana, și de mama lor. Asta deși, la începutul anului, solista se mutase într-un apartament de lux, în zona de nord a Capitalei, pe care Dan Bittman l-a închiriat special pentru ei doi, fapt despre care Libertatea a scris, în exclusivitate. Atât Monica, cât și Ana au încercat mereu să fie persoane cât mai discrete și au vorbit extrem de rar despre viața lor amoroasă. Totuși, după tot valul de informații și supoziții legate de relația Monicăi cu Dan Bittman, tânăra de 24 de ani a ținut să ne menționeze că, în momentul de față, nu există niciun bărbat în viața ei.

Pe surorile Odagiu le-am întâlnit la deschiderea unei cafenele din București, moment prielnic pentru a le întreba cum a fost toată perioada aceasta pentru ele, ținând cont că nu au mai avut nici spectacole la teatru și nici concerte sau recitaluri. „Ne mai suportăm…”, a spus Monica, întreruptă de sora mai mare. „Avem o relație foarte mișto. Ce? Te-ai gândit un pic? Ne suportăm chiar foarte bine”, a completat Ana. Dat fiind faptul că în viața celor două nu există niciun bărbat, după ridicarea restricțiilor, minivacanțele și deplasăriele prin țară le-au făcut doar una în compania celeilalte. „Ne iubim maxim. Măcar dacă nu avem bărbați, între noi să ne iubim, că altfel…”, a declarat amuzată Monica, pentru Libertatea. „Atât am spus chestia asta că pare că suntem vai de capul nostru, nu avem bărbați, nu avem nimic”, a completat și Ana, întreruptă de Monica. „Pretendenți există, dar nu…”.

„Ne povestim tot”

„Am avut perioade când voiam să scăpăm una de alta, dar când eram mai mici. Diferența de vârstă fiind atât de mare, de 10 ani, eu eram în perioada în care voiam să ies, să cunosc…”, ne-a mărturisit Ana, sora mai mare. Această perioadă a durat destul de puțin, până când Monica a devenit adolescentă, iar discuțiile lor puteau fi altele: „Când ea voia să iasă, eu eram în perioada în care mă jucam cu păpușile, cu bijuteriile ei și hainele. Dar de la 14 ani ai mei, respectiv 24 ai ei, am început să nu mă mai țin după ea”, ne-a mărturist și Monica. Acum, când au 34 și, respectiv, 24 de ani, lucrurile s-au schimbat radical între ele: „Suntem cele mai bune prietene, ne povestim tot. Nu știu dacă e bine ce facem sau nu, dar ne povestim tot”, a mărturisit Monica.

Cele două sunt prietene atât de apropiate, încât vorbesc cu aceeași deschidere chiar și despre subiecte intime: „ Și în momentul în care intram în relații, tot așa se întâmpla. Până în ultima clipă mă suna să mă întrebe dacă face bine, ce să facă. Îi spuneam să se ducă la bărbatul ei și să-și vadă de treabă. Suntem fete deștepte și cred că putem să rupem cordonul ombilical atunci când e cazul”, a mărturisit Ana, completată de sora ei. Parcă sătulă de zvonuri, Monica a ținut să precizeze că, în momentul de față, niciuna nu este implicată în vreo relație. „Dar momentan nu e cazul”.

Au revenit la muncă

Deși în perioada pandemiei au descoperit TikTok-ul și au creat împreună filmuețe amuzante pentru comunitatea lor din online, la bază, cele două surori sunt cântărețe și actrițe. Așa că, după ce o perioadă au fost văzute doar pe rețelele de socializare, acum, Ana și Monica au revenit la muncă și pregătesc surprize pentru publicul lor: „Ne e foarte bine. Acum am început treaba cu adevărat și suntem cu programul foarte plin. Lucrăm moca, încă nu primim bani, dar lucrăm moca pentru că nu avem timp să facem bani, cred că asta e ideea. Cred că în perioada asta nu doar muzica și actoria au fost afectate, ci toată lumea a fost afectată. Nasol a fost că am fost afectați psihic, la cap am fost dărâmați, dar până la urmă este vorba de a te adapta. Am crezut că nu o pot face niciodată, dar cred că asta facem, ne adaptăm, găsim soluții și noi căi de comunicare ca să ajungem cumva la public. Dacă nu se mai poate de pe scenă, măcar altfel”, a mai declarat Ana Odagiu, pentru Libertatea.

