Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Antonescu a dezvăluit că fostul ei soț, Traian Spak, și-a refăcut viața după divorț. Cântăreața nu a fost deloc deranjată de alegerea acestuia, ba chiar își dorește să fie fericit și liniștit alături de noua lui parteneră.

Andreea Antonescu și Traian Spak au fost căsătoriți 6 ani, însă formau un cuplu de 14 ani. Cei doi au spus DA în anul 2011, iar despărțirea lor a avut loc în anul 2017. Divorțul s-a încheiat în urmă cu câteva luni, chiar înainte ca artista să aducă pe lume cea de-a doua fetiță. Au rămas în relații foarte bune și comunică foarte bine, astfel că Sienna, fiica lor, nu a simțit niciodată tensiuni între părinții ei.

„Suntem în relații foarte bune. Am fost căsătoriți 6 ani și am avut o relație timp de 14 ani. El a rămas acolo, practic ăsta a fost și motivul separării noastre definitive. El are pe cineva acolo și îmi doresc să fie fericit, liniștit și împăcat. Ținem legătura, vorbim”, a declarat Andreea Antonescu la PRO TV.

„Traian va fi până la final unul dintre oamenii apropiați de sufletul meu”

Când vine vorba despre fostul ei soț, Traian Spak, Andreea Antonescu a vorbit întotdeauna foarte frumos la adresa lui. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, iar oficial au divorțat anul trecut. Andreea Antonescu și Traian Spak au împreună o fetiță, pe nume Sienna, și au rămas în relații foarte bune de dragul ei.

„Traian este un om foarte bun. Îmi este prieten adevărat în continuare. Ne înțelegem bine, ne sfătuim, ne bucurăm unul pentru celălalt când e cazul, ne întristăm și încercăm să ne sfătuim în alte situații. E un om care merită. Întotdeauna a vorbit frumos cu și despre mine. A vorbit calm. E un om pe care îl respect mult și care, sunt convinsă, va fi până la final unul dintre oamenii apropiați de sufletul meu”, a mai spus Andreea.

Vedeta a avut grijă ca fiica ei cea mare să nu simtă nicio clipă lipsa tatălui. Sienna are o relație foarte bună cu ambii părinți și știe că este foarte iubită de ei.

„Și eu și Traian vorbim în permanență cu Sienna. Îi spunem că orice ar fi e iubită de amândoi. Sienna simte asta. Știe cât de mult înseamnă pentru noi cuvântul familie și se simte iubită și protejată. Sienna este un copil spiritual, blând și cu foarte mult bun simț”, a completat.

Andreea Antonescu s-a despărțit de Victor Vrînceanu la numai trei luni după ce au devenit părinți. Între cei doi au apărut câteva tensiuni în ultima perioadă și nimeni nu se aștepta ca povestea lor de dragoste să se încheie atât de repede.

