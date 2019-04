Astfel, fanii au aflat că cel de-al nouălea film din franciza „Star Wars” se va numi „The Rise of Skywalker”, a anunţat vineri seară compania Lucasfilm, citată de BBC.

„The Rise of Skywalker” este al treilea episod din a treia serie de filme „Star Wars”, iniţiate de cineastul George Lucas în 1977.

În trailer-ul de două minute apare pentru scurt timp Prinţesa Leia, interpretată de regretata actriţă Carrie Fisher, care a murit în 2016, însă producătorii au folosit imagini filmate pentru „The Force Awakens”. Anul trecut, în noiembrie, a murit și Gloria Kartz, scenarista filmelor Star Wars și Indiana Jones.

Every generation has a legend. Watch the brand-new teaser for Star Wars: #EpisodeIX. pic.twitter.com/fWMS13ekdZ

— Star Wars (@starwars) April 12, 2019

Potrivit regizorului J.J. Abrams, acţiunea noului film este plasată la ceva timp după cea din „The Last Jedi”.

Pelicula urmează să fie lansată în cinematografe pe data de 20 decembrie 2019.

Citește și… EXCLUSIV VIDEO/ Verișoara pictoriței Alexandra Nechita, rol principal într-un film Star Wars! Ea a jucat și alături de Cameron Diaz

Attila Vajda, despre cum s-a lăsat de baschet și s-a apucat de actorie. Acum joacă în «Star Wars» alături de Woody Harrelson

Fost jucător de baschet din România, actor în Star Wars! Cum a ajuns Attila Vajda să joace în filmul Solo: A Star Wars Story | FOTO&VIDEO

Citește mai multe despre Cinema, FRANCIZĂ și star wars pe Libertatea.