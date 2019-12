De Livia Lixandru,

Acesta a postat un mesaj pe blogul personal, în care povestește ce meserii a mai avut în trecut.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, povestea Cabral.

Cabral și Andreea Ibacka au împreună o fetiță

Cabral este căsătorit cu Andreea Ibacka și au împreună o fetiță. Recent, vedeta i-a arătat pentru prima dată chipul, spre încântarea fanilor, care au vrut să vadă cu cine seamănă Namiko.

În urmă cu ceva timp, Andreea Ibacka făcea declarații despre fetiță, despre cine e mereu alături de ea și o ajută să o crească.

„Evadez de acasă și mă bazez pe mama. Este foarte frumos să fii mămică, pe lângă toate greutățile pe care le întâmpinăm ca proaspeți părinți. Avem un copil cuminte și sănătos. Îi mulțumesc mult lui Dumnezeu că pot să trăiesc experiența asta.

„Nu prea plânge, e foarte cuminte. Noaptea doarme și se trezește spre dimineață că are nevoie de masă și mă trezesc pentru că trebuie o alăptez. Cabral e destul de prins cu filmările și are nevoie să se odihnească, pentru că filmează 12 ore”, povestea Andreea Ibacka.

