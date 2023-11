În urmă cu ani de zile, pe când avea doar 14 ani, Ozana Barabancea și-a pierdut mama. Chiar dacă nu mai este fizic lângă ea, în sufletul și în mintea ei a păstrat cele mai bune sfaturi de la femeia care a adus-o pe lume.

Într-un interviu live pentru Spectacola, Ozana Barabancea a dezvăluit că mama sa era extrem de aranjată mereu, avea un ten perfect, pe care l-a moștenit și ea. Totodată, mama a sfătuit-o să se dea cu o anumită cremă, pentru un chip luminos.

Ozana Barabancea: „Este ieftin, la îndemâna oricui”

Ea are acum și un truc ieftin, obișnuiește să se dea pe față cu un gomaj din mălai. „Era o femeie foarte elegantă tot timpul, aranjată, machiată, pe vremuri nu erau operații, era foarte îngrijită. Țin minte că avea numai o cremă și tot timpul avea tenul impecabil.

Ritual nu am de la ea, dar am folosit mulți ani crema aia. După care m-a învățat cineva de la Operă, un coleg de-al meu, Horia Popovici, să mă dau cu mălai pe față și face minuni. După ce mă demachiez, mă spăl cu mălai ud și fac un gomaj și are și foarte multe vitamine. Este ieftin, la îndemâna oricui.”, a declarat Ozana Barabancea, în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”.

În același interviu, Ozana Barabancea a mai explicat care este cea mai importantă lecție pe care a primit-o de la mama sa. A decis să le-o explice și copiilor ei. „Nu știu dacă le-am insuflat-o, dar le-am povestit despre asta. Mama mea îmi spunea „Să nu calci pe cadavre”. Nu am înțeles eu mult timp ce înseamnă asta, după care m-a explicat sora mea.

Să nu calci pe suferința altora, dacă vezi că oamenii suferă, fă ceva să le alini inima. Asta am învățat de la mama mea, și să fiu cochetă, mama purta pălărie, mi-au rămas multe pălării de la ea”, a mai adăugat Ozana Barabancea.

Ozana Barabancea a suferit două intervenții la stomac

Ozana Barabancea a luat decizia în anul 2017 să se opereze la stomac, pentru că își dorea foarte mult să scape de kilogramele în plus. Cu ajutorul dietei ea a slăbit 12 kilograme, apoi a luat decizia a face micșorare de stomac.

„Mi-a fost un pic frică de această operație am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Mi-a dat o nouă șansă, eu nu am vrut neapărat să arăt bine. Eram foarte grasă, de la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masa de operație. Reușisem să slăbesc cu dietă de la 128 la 116. M-am dus efectiv și m-am operat”, a povestit Ozana Barabancea la EGO Life, acum un an.

„Prima dată mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme”

În pandemie, jurata de la „Te cunosc de undeva” a luat câteva kilograme în plus, motiv pentru care a mers la medic și a făcut o altă intervenție. De data aceasta, Ozana Barabancea a ales să i se pună un inel gastric.

„Am reușit să slăbesc, unii zic că prea mult, dar eu mă simțeam foarte bine, dar pandemia mi-a făcut felul. M-a bulversat și am început să mă îngraș. Și iar m-am dus la domnul doctor și mi-a pus inel. Prima dată mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme, eram wow, făceam și sport, arătam bine.

Acum lumea îmi spune că e un pic mai bine, eram mult prea slabă. Eu nu mi-am dat seama. După prima operație nu puteam să mai cânt așa de bine, dar după ce mi-a pus inelul am renăscut vocal. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. După o săptămână am reușit să cânt așa cum cântam înainte de operația de micșorare a stomacului. S-a întâmplat o minune”, a dezvăluit artista, pentru sursa mai sus menționată.

Ozana Barabancea a mărturisit că după prima operație a avut ceva probleme cu vocea, însă după ce a suferit și cea de-a doua intervenție, ea și-a revenit complet.

