În seara de 15 decembrie, Tudor Chirilă a trăit cea mai mare bucurie când finalista lui, Alexandra Căpitănescu, a fost desemnată marea câștigătoare a show-ului difuzat la Pro TV.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați ajutat să ridic acest trofeu, vreau să îi mulțumesc lui Tudor Chirilă pentru alegerea melodiilor, vreau să îi mulțumesc Irinei (n.r. – Irina Baianț), părinților mei, familiei mele și lui Dumnezeu. Nu mai am cuvinte”, a transmis tânăra, vizibil emoționată.

Pe parcursul competiției, Alexandra Căpitănescu a avut parte de tot sprijinul lui Tudor Chirilă, care i-a fost antrenor. După emisiune, relația lor a devenit și mai bună, vorbesc în continuare. Totodată, artistul i-a dat și câteva sfaturi referitoare la cei 100.000 de euro pe care i-a câștigat aceasta, scrie protv.ro.

„Tudor este acum un prieten foarte bun. Și mentor”

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, Alexandra Căpitănescu a dezvăluit: „Înainte să înceapă finala, mi-am spus că nu cred că o să câștig, așa că o să intru relaxată pe scenă. Cred că a contat că am fost relaxată și m-am simțit bine pe scenă. (…)

Trofeul acesta înseamnă un vis împlinit. Familia era în extaz, eu eram în șoc, nu îmi venea să cred. M-am uitat la reluare și mă luau emoțiile, parcă nu știam cine câștigă.(…) Am mai fost de două ori la preselecții înainte”, a spus Alexandra Căpitănescu, care s-a mândrit cu prietenia pe care o are acum cu Tudor Chirilă.

„Tudor m-a felicitat și i-am spus că mă bucur foarte mult, că am avut încredere în el. (…) Mă bucur mult că l-am ascultat. Mi-a spus: «Să nu cumva să arunci banii pe fereastră, fii înțeleaptă, sună-mă, întreabă-mă, că te sfătuiesc». Mi-a zis din start. Încă vorbim, mi-a trimis aseară niște poze din BLIND. Tudor este acum un prieten foarte bun. Și mentor”.

Tudor Chirilă, declarații despre Alexandra Căpitănescu

„A fost un sezon extraordinar. A fost cea mai grea decizie la piesele Alexandrei, mai ales la piesa principală. Am ascultat mult, m-am conectat cu publicul și am înțeles că oamenii vor rock. Am închis un cerc început în 2014 cu Tiberiu Albu, care a cântat cu Irina Baianț, iar acum Alexandra cu partenerul Irinei, din musical, Adrian Nour.

Sunt la al șaselea trofeu, este important să mă lupt pentru concurenții mei. Când oamenii vin cu mari speranțe, avem responsabilitatea față de ei, mai ales în finală. Le mulțumesc celor care au comentat și mi-au dat direcția, tuturor celor din jurul meu (Irina Baianț, echipa de producție, bandul și toți cei care au sprijinit momentele – sper să nu uit pe cineva, din cauza emoțiilor), dar mai ales publicului, care anul acesta m-a ghidat”.

