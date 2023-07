Invitatul cu care a debutat podcastul lui Răzvan Exarhu e Tudor Chirilă, solistul formației Vama. „Fără să fiu arogant, cred că e cel mai bun interviu pe care l-a dat vreodată și cred că și el o să-mi dea dreptate”, a spus Răzvan Exarhu.

„E un alt Tudor Chirilă! Eu am fost dincolo de încântat de conversație.”, a mai afirmat realizatorul matinalului Rock FM, „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”.

Tudor Chirilă: „Terapeutul e ca un duhovnic, nu o poţi lua de la capăt cu altul”

În vârstă de 49 de ani, Tudor Chirilă a dezvăluit că merge frecvent la biserică și că are duhovnicul lui. „Tot timpul am mers la biserică, de prin 1992. La părintele Marchiş (la Stavropoleos)”, i-a spus el lui Răzvan Exarhu, potrivit Pagina de Media.

Ulterior, artistul a vorbit despre sesiunile lui de terapie la psiholog. „Nu mai merg la terapeut acum. Cred că la un moment dat trebuie să întrerupi, pentru că altfel nu îţi poţi da seama dacă funcţionează. Terapeutul e ca un duhovnic, nu o poţi lua de la capăt cu altul. La terapie eşti mult mai ajutat să găseşti singur nişte răspunsuri, în timp ce la duhovnic eşti mai subordonat.

Duhovnicul e o figură morală şi superioară. Terapia la psiholog, însă, e o formă de a discuta mai mult cu tine. Am vorbit foarte mult timp la terapie despre părinţi şi despre copilăria mea. Am considerat mereu că am avut o copilărie fericită. Eu cu inteligenţa emoţională sunt destul de praf, trebuie să exersez empatia, recunosc. Am făcut terapie cu un psiholog”, a explicat el.

Tudor Chirilă nu mai merge în Vama Veche

În același podcast, Tudor Chirilă a dezvăluit cum a ales numele trupei sale alături de colegii lui. „Până am găsit Vama Veche am discutat multe nume: Verii lui Ştefan, Sarmalele calde, Căluţul de mare, La scoica nu-ştiu-ce. Eram foarte beţi în dimineaţa în care încercăm să dăm un nume formaţiei.

Ne-a plăcut foarte mult Vama Veche, pentru că rezonează cel mai mult cu noi. Deşi şi în 2 Mai ne plăcea. Când ne-am trezit din beţie ni s-a părut că Vama Veche e un nume de căcat, dar l-am păstrat, pentru că aşa ne-am promis în seara aceea”, a zis artistul, care acum nu mai merge în stațiunea Vama Veche, de pe litoralul românesc.

Despre stațiunea Vama Veche: „Acum e multă lume şi multă bagabonţeală de tot felul”

„Formaţia a rămas zece ani, apoi s-a destrămat, atunci când s-a stricat şi localitatea… Între 1996 şi 2000 Vama Veche (staţiune, n.r.) mi s-a părut foarte ok. Apoi, din 2002-2004, a început să se construiască foarte mult şi n-a mai fost ok. Făceam nudism, toată lumea făcea. Nu mai trec prin Vamă. A fost mişto în pandemie când am făcut Vama la răsărit şi Vama la apus. Atunci era Vama goală. Acum e multă lume şi multă bagabonţeală de tot felul”, a mai explicat artistul.

