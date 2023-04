Generațiile s-au schimbat, la fel și educația pe care părinții o oferă copiilor lor astăzi. Tudor Chirilă consideră că a ridica tonul la un copil este echivalent cu o palmă. Invitat la podcastul lui Mihai Bobonete, artistul a explicat că pentru el contează ca băieților lui să nu le fie frică de el. Atunci când greșește sau are o atitudine nepotrivită, el merge și le cere scuze copiilor.

De asemenea, Tudor Chirilă precizează că relația dintre părinte și copil este foarte importantă, mai ales că de aici se dezvoltă viitorul acestuia, iar mai târziu poate avea frustrări.

„Frica asta mă însoțește permanent. Cred că eforturile noastre în spre a fi niște părinți mai buni sunt mai conștiente decât efoturile alor noștri. Ai noștri plecau de la ideea clară că sunt niște părinți buni, că tot ce fac, ei fac pentru noi, fără să îi mai intereseze dacă ne afectează într-un fel pozitiv sau negativ. Drumul spre iad este pavat cu bune intenții. Cred că asta este valabil pentru orice părinte, mai puțin pentru cazurile exagerate cu bătăi, droguri ș.a.m.d. (…) De foarte multe ori cădem. Pentru mine e un must să am o relație cu ei în care lor să nu le fie frică de mine, de personalitatea mea. Cred că să ridici tonul e echivalent cu o palmă. Vezi cum un copil de 6-7 ani se sperie când ridici tonul. De fiecare dată încerc să îmi cer scuze, pentru că chiar cred că e important să nu apăsăm copiii cu o falsă iluzie că noi suntem niște statui de nedărâmat. După aceea cu asta o să se lupte ei, cu statuile astea pe care o să încerce să le dărâme în viața lor. Cred că și eu am încercat să dărâm statuia tatălui și a mamei”.

„E o generație care crește cu părinții în weekend”

Tudor Chirilă a discutat și despre timpul pe care părinții îl petrec cu copiii lor. Artistul spune că mulți muncesc de dimineața până seara și mai ajung să își petreacă timp cu copiii doar în weekend. De asemenea, el precizează că școala are o mare responsabilitate pentru a forma încrederea în sine a unui copil.

„Familia asta mi-a permis să fac toate tâmpeniile. Câtă încredere dăm noi copiilor noștri? Mai mult, câtă încredere dă școala, sistemul de educație copiilor noștri? Care stau de luni până vineri mai mult cu alții decât cu noi. Adică pleacă de acasă și 8 ore nu-i mai vezi. Copiii noștri sunt niște corporatiști, niște bugetari, niște angajați de mici. Ți-l ia de acasă de la 9 și se întoarce acasă la 4 obosit, la 6 e avioane și la 8 jumătate trebuie să își facă un duș. Mai sunt 4 ore pe care poți să ți le petreci cu copilul, asta dacă părintele ajunge acasă la 4. Sunt părinți care nu își permit luxul acesta. E o generație care crește cu părinții în weekend și cele două ore, dacă ajungi acasă la 6. Responsabilitatea școlii să te facă să ai încredere în tine este uriașă”.

