În timp ce analizau imagini din vacanța Adelinei, Teo și Ilinca au făcut o dezvăluire surprinzătoare, mărturisind că vedeta nu doar că a încetat să le mai urmărească pe Instagram, ci le-a și blocat accesul la contul său de socializare.

Teo Trandafir: Dar tu ai văzut imaginile astea?

Ilinca: Uite acum le văd.

Teo: Dar de ce nu le-ai văzut înainte?

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Ilinca: Nu le-am văzut înainte pentru că eu cred că sunt blocată (n.red. – pe Instagram)

Teo: Și tu?

Ilinca: Da. Și tu?

Teo: Da!

Ilinca: Și mai cine?

Teo: Toți oamenii pe care-i cunosc sau cu care am intrat vreodată în contact.

Ilinca: Dar de ce?

Teo: Pentru că a vrut, nu cred că a fost vreun accident…

Spre deosebire de Teo Trandafir, care a lăsat să se înțeleagă că bănuiește care este motivul care a determinat-o pe Adelina Pestrițu să ia această decizie, Ilinca Vandici a recunoscut că este surprinsă de situație. Prezentatoarea a declarat că nu își poate explica motivul pentru care influencerița a ales să o blocheze pe Instagram.

Teo: Am avut eu un schimb de…

Ilinca: Tu ai avut un schimb de… Eu nu știu ce am avut.

Teo: Tu ești cu mine la emisiune.

Ilinca: Da, dar sunt blocată de mai mult timp.

Teo: Știa ea ceva.

Adelina Pestrițu revine pe micile ecrane

Adelina Pestrițu se alătură echipei PRO TV și va fi prezentatoarea noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis”, un format care va aduce, în curând, în prim-plan povești autentice de dragoste, alegeri neașteptate și experiențe care îi vor scoate pe concurenții care se află în căutarea sufletului-pereche din zona lor de confort.

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