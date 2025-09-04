Tudor Chirilă înțelege noua generație de artiști. „Nu este o vină să vrei să faci bani”

Tudor Chirilă este tranșant atunci când vine vorba de colegii lui de la „Vocea României”, sau cel puțin asta pare pe micul ecran, însă nu este la fel de critic când vine vorba de colegii mult mai mici care încearcă să-și facă loc în industria muzicală românească. „Eu sunt un om bun și de treabă, dar probabil nu mă ajută fața. Nu le fac nimic. Cred că, în general, e important să te uiți în curtea ta, nu în curtea celuilalt. Nu știu, s-a nimerit să fie mai multe trofee la mine pur și simplu. Habar nu am”, a povestit Tudor Chirilă pentru Libertatea despre șicanele din timpul show-ului, lăsând să se înțeleagă că mai victimă este el decât Theo Rose, Horia Brenciu, Smiley sau Irina Rimes.

„Butonul îl blochezi în audițiile pe nevăzute, până în finală mai e mult. Dar anul ăsta și eu am pierdut niște concurenți pe care îi doream extrem de mult și împotriva mea s-au folosit blockuri foarte bune, adică am fost blocat de la doi sau trei concurenți cu care cred că mă potriveam mănușă. Dar astea sunt regulile. E o interpretare interesantă, dar, de fapt, ei nu sunt împotriva mea. Ei ar trebui să fie pentru ei. Noi suntem toți împotriva tuturor. Ei dacă s-ar alia, să zicem, colegii mei, ar uita că, de fapt, se unesc unii împotriva celorlalți. Unul singur câștigă, deci ei nu ar putea câștiga. Deci nu avem un război. Nu se poate vorbi de un război între antrenori la Vocea României. Nu, nu,nu”, ne-a spus amuzat artistul.

Pe de altă parte, îi și place aceste gen de șicane, mai ales că de la un sezon la altul vin tineri extrem de pregătiți, cărora Tudor Chirilă vrea să le dea șanse reale. „Anul acesta este un an fericit în care sunt mult mai mulți concurenți buni decât anul trecut, dar și foarte multe voci tinere, care de-abia au făcut 16 ani și practic nu ar fi avut voie să vină la Vocea României până acum, iar acum au rupt ușa”, ne-a povestit antrenorul, care a ținut să sublinieze că telespectatorii, dar mai ales concurenții trebuie să înțeleagă că acest show este doar o rampă de lansare, un loc unde artiștii la început de drum pot fi remarcați de casele de producție.

„Este o chestie distinctă. Vocea României este una și industria muzicală românească e alta. Ceea ce se întâmplă cu concurenții după Voce, care este așa un fel de bulă din asta în care o echipă întreagă stă la dispoziția unui concurent și îi creează cele mai puternice condiții de a interpreta o piesă, adică se adună o echipă întreagă și el arată ca și cum este pe o scenă cu lumini, cu regie, cu sunet bun, totul pentru acel moment, după care revin la viața normală. Iar viața normală înseamnă să o ia de la început, să se ducă în cluburile mici, să facă singuri multe lucruri. Până la urmă este treaba industriei să se uite la oamenii ăștia și să-și dorească să facă ceva cu ei. Experiența mea este că trebuie să fii un artist din ce în mai complex și să te preocupe toate aspectele evoluției tale. De la management, până la compozitie. Nu poți să fii doar un interpret cum era pe vremuri, iar cineva scria pentru tine și aveai textier, compozitor și toate astea. Trebuie să te găsească un label, iar labelurile nu caută doar la Vocea României, caută peste tot. Sunt o grămadă de tineri talentați care nu vin neapărat la Vocea României, iar Vocea României este acest uriaș show de talente care te pune în valoare, te arată cât de tare poți să fii, dar după nu este casă de discuri”, a explicat Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă: „Trăim, din păcate, într-o lume materialistă”

Chiar dacă tinerii din ziua de azi sunt criticați pentru că se îndreaptă către o carieră doar mânați de parte financiară, nu de pasiune, Tudor Chirilă sare în apărarea lor. „Eu cred că toată lumea vrea să câștige cât mai mulți bani în viața asta. Eu nu aș face judecăți absolute despre generații. Trăim, din păcate, într-o lume materialistă. Copiii se uită la ce este în jurul lor. Fiecare are de plătit facturi. Nu este o vină să vrei să faci bani. Nu cred că toți tinerii sunt orientați după bani. Sunt foarte mulți tineri orientați după carieră și banii să fie o consecință a carierei lor. Dar nu cred că asta stă în calea succesului pe plan muzical. Este o piață mult mai grea. Sunt milioane de cântece pe streaming, sunt milioane de căi care să te facă cunoscut, dar toată lumea are acces la ele. S-a democratizat foarte mult și actul de producție. Inteligența artificială face cântece. Este din ce în ce mai multă presiune pe felul în care tu poți să ieși și să-ți creezi un public de 10-20 de oameni. Poate că este nerăbdarea asta. Vrem mult și vrem repede. Îți trebuie răbdare”, a mai declarat Tudor Chirilă pentru Libertatea.

