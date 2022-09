Diseară, de la 20:30, antrenorii „Vocea României” sunt gata să transforme viitorul unor oameni printr-o apăsare de buton. Cine va urca pe scenă, câte scaune se vor întoarce, ce lupte se vor da și ce strategii vor folosi antrenorii să câștige vocile dorite în echipele lor, aflăm în doar câteva ore.

„Mi-ar plăcea să nu intervin, mi-ar plăcea să văd «o bătaie» între fete”, va spune Smiley după ce Irina se va întoarce la unul dintre concurenți alături de el și Theo. Cele două antrenoare vor urca pe scenă, unde se vor duela în versuri pentru a-l convinge pe concurent să aleagă. „Nu te lăsa amăgit de felul frumos în care au cântat aceste fete. Gândește-te la antrenorul potrivit pentru tine”, va spune Tudor Chirilă.

O altă „bătălie” va fi între Tudor Chirilă și Denis The Motans. Cei doi se vor întoarce pentru una dintre concurente, iar antrenorii care nu au apăsat butonul vor încerca să-i susțină. Spre surprinderea lui Denis, Irina va spune: „După ce am ascultat discursurile simt, și sper, că te vei duce la Tudor. Să nu o iei în nume de rău, Denis”. Răspunsul lui Tudor nu va întârzia să apară: „A venit momentul ăla în care Irina Rimes are o pledoarie pentru mine. Mă gândesc… undeva greșesc?!”.

Recomandări REPORTAJ. Călătorie cu troleul doamnei Polixenia: „Sunt soție, mamă și bunică, iar când plec de acasă, conduc troleibuzul”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Un alt concurent, care va întoarce toate scaunele, o va face pe Irina Rimes să acționeze imediat și le va lua șansa lui Smiley și Theo de a se lupta pentru el. „Motivul pentru care m-a blocat Irina este pentru că am câștigat «Vocea României» cu o voce care sună ca a ta. Momentul tău a fost spectaculos, mi-aș fi dorit să te am în echipă și să lucrez cu tine, dar, din păcate, sunt blocat”, va spune Smiley.

Pentru cine va face Tudor Chirilă versuri pe loc, alături de ce concurent vor cânta Irina și Denis, dar și care vor fi cele mai bune momente de pe scenă, aflăm diseară, de la 20:30, la Vocea României. Emisiunea poate fi urmărită în avans pe VOYO.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO S-a uitat în telefonul soției și a fost șocat. Ce a văzut l-a făcut să divorțează după 20 de ani de relație

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Viva.ro Scandal MONSTRU la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” Ce a pățit Cristi Mitrea, tatăl copilului Andreei Mantea

Observatornews.ro Mașina care a ucis-o pe Diana în Italia, filmată de camere. Tânăra româncă a fost lovită mortal și abandonată pe marginea drumului

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini într-o familie din Vâlcea

FANATIK.RO Horoscop Urania pentru săptămâna 17- 23 septembrie 2022. Soarele în Balanță produce schimbări

Orangesport.ro VIDEO | Ce i-a făcut fata din imagine unui tânăr de doar 18 ani, când toate camerele erau pe ei. Băiatul, pus în încurcătură

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2022. Taurii pot pierde astăzi multe, fără să-și dea seama, în special în relațiile cu cei dragi, pierd teren și încrederea lor

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România