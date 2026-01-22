„După niște ani cu o depresie care s-a tot agravat, am ajuns la concluzia că nu e o rușine în a recunoaște problemele și a căuta ajutor specializat. E nasol să fii depresiv, nici nu pot cuprinde în vorbe cam cât de nasol și de serios este, prima dată am confundat-o cu epuizarea fizică și mentală, cu un burnout, apoi am realizat că este mai mult de atât. Dar am avut noroc să mă îndrept către cine trebuie ca ajutor specializat, să am familia, prietenii și echipa mea alături de mine, iar asta m-a ajutat mult.

Perioada aceea a fost complicată, pentru că a fost în timpul pandemiei, am slăbit foarte mult, mult mai mult decât mi-aș fi dorit, îmi era greu să îmi respect programul, task-urile zilnice, dar e un exemplu că se poate, chiar dacă e greu, să mergi mai departe și să ai suportul necesar în a reveni pe drumul tău.

Acum sunt bine, sunt bine de niște ani, după ce cred eu că am găsit un echilibru (nu perfect, că nu există așa ceva), dar îmi dau timp și mie când simt că am nevoie de o pauză și de telefonul pus pe „do not disturb.

Nu putem să fim mereu în priză și să avem pretenția ca mental să fim mereu bine; când fizicul obosește, scade imunitatea, se îmbolnăvește, se întâmplă asta și la nivel de creier, are nevoie de pauză, de odihnă, de atenție”, a povestit Tudor într-un interviu pentru revista VIVA!

„Cel mai mult cred că m-au apropiat de familie momentele dificile, de familie și de cei care mi-au fost alături atunci. Știi cum se zice, că îți dai seama cu adevărat cine îți este alături atunci când lucrurile nu sunt roz; cine rămâne lângă tine, te susține și are răbdare? Cine pune umărul la vindecarea ta? (zâmbește) Așa că atunci am realizat asta.

Cât despre destin, cred că da, în mare parte ni-l facem cu mâna noastră, pentru că nu poți sta și să aștepți să ai succes în domeniul pe care îl vrei, să îți găsești partenerul potrivit. Sigur că ține și de noroc, dar în primul rând de muncă, de perseverență, de implicarea pe care o ai în tot ce alegi să faci”, a mai adăugat Tudor Ionescu.