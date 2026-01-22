O formulă de negociere în premieră

Reuniunea va avea loc vineri și sâmbătă, a declarat liderul ucrainean în timpul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, fiind vorba de o formulă de negociere în premieră.

Preşedintele Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului.

El a spus că şi „Rusia trebuie să fie pregătită să pună capăt acestui război” şi a repetat apelul său de a creşte presiunea asupra Moscovei.

„Dacă nu reușesc, atunci sunt proști”

Donald Trump a cerut joi Rusiei să pună capăt războiului cu Ucraina, la finalul întâlnirii „pozitive” pe care a avut-o la Davos cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

La începutul sesiunii de întrebări de la Davos, Donald Trump a abordat conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Liderii Rusiei și Ucrainei s-au retras amândoi din acorduri”, a spus el, deși a adăugat: „Suntem destul de aproape de un acord privind Ucraina.” El a explicat: „Sunt într-un punct în care se pot pune de acord. Dacă nu reușesc, atunci sunt proști.”

