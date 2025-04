Organizat pentru prima oară în 2007, Sunwaves a crescut an de an, transformând Mamaia Nord într-un punct de atracție internațional pentru iubitorii muzicii techno și minimal. Timp de 18 ani, organizatorii au construit o comunitate vibrantă, au susținut scena underground și au promovat România la nivel global.

Unde vor avea loc viitoarele ediții Sunwaves

Din păcate pentru fanii evenimentului, contextul actual impune o schimbare majoră: mutarea festivalului în afara țării. „Cu inima strânsă facem acest anunț. Ediția #SW35 va fi ultima noastră în România. Am construit această scenă în țara noastră în ultimii 18 ani, am crescut această comunitate uimitoare și am promovat țara noastră pe scena mondială.

Din păcate, lucrurile sunt așa cum sunt și nu le putem controla. Dragostea noastră pentru țara noastră și publicul nostru local vor fi întotdeauna parte din #SW 💚 Ne vom întâlni așa cum am făcut-o înainte pe diferite continente, în țări care ne împărtășesc valorile, în locuri în care comunitatea noastră este tratată cu respect”, au transmis organizatorii pe Facebook.

Ediția SW35 va începe joi, 1 mai 2025, la ora 22.00, și se va încheia în dimineața zilei de marți, 6 mai. Locația rămâne aceeași – plajele din Mamaia Nord -, iar promisiunea este clară: un eveniment memorabil, cu energie pură și muzică nonstop, așa cum fanii s-au obișnuit.

Organizatorii au anunțat și că ediția de primăvară 2026 (30 aprilie – 5 mai) va avea loc într-o nouă țară, care va fi dezvăluită în curând.

Sunwaves riscă să fie anulat

În paralel cu acest anunț, Festivalul Sunwaves din Constanța riscă să fie anulat. DIICOT ar fi găsit droguri îngropate pe plajă, iar organizatorul nu are autorizații. „Conform primelor cercetări efectuate la fața locului, a reieșit faptul că organizatorul unui festival, care ar urma să se desfășoare în stațiunea Mamaia, nu ar deține autorizațiile și avizele necesare potrivit dispozițiilor legale”, a transmis IPJ Constanța.

Pe de altă parte, organizatorul Sunwaves a declarat, luni, într-o conferință de presă, că DIICOT i-ar fi acuzat că au îngropat droguri pe plajă, în zona desfășurării evenimentului. Astfel, cei de la DIICOT ar fi convocat o ședință la care au participat instituțiile abilitate, pentru a li se spune că există un dosar în acest sens, susține Ioan Borzea, reprezentantul Sunwaves. „Totul a mers perfect până acum câteva zile când au apărut niște frâne. Am aflat că este vorba de DIICOT și doamna de acolo a spus că au fost găsite îngropate droguri”, a spus Ioan Borzea.

„Această ședință a existat, i-a chemat la DIICOT. Nu era normal să ne cheme și pe noi dacă au ceva împotriva noastră? Noi am fost acuzați, pe surse, că nu colaborăm, că avem sute de dosare penale. Dacă cumva se anulează festivalul, stațiunea Mamaia se va scoate de pe harta turismului internațional”, a continuat Ioan Borzea.

Rămâne de văzut dacă până la urmă festivalul Sunwaves va mai avea loc în nordul stațiunii Mamaia, în perioada 1 – 5 mai, sau va fi anulat.

