Muzică și Filme Un altfel de TOP Libertatea. Cele mai importante filme românești ale unui an remarcabil De Iulia Blaga,

Ieșiți din pandemie cu nervii mai mult sau mai puțin praf, românii au luat cu asalt cinematografele în 2022 și au pus o comedie autohtonă în fruntea topului general. „Teambuilding”, de Matei Dima, Cosmin Nedelcu și Alex Coteț, a făcut în 13 săptămâni de rulare peste 980.000 spectatori și a avut peste 23,1 milioane lei încasări (potrivit Cinemagia), dublu față de filmul de pe locul 2, „Avatar: The Way of Water”.