Unde a lucrat Zanni înainte să devină celebru și în ce investea banii câștigați

Zanni e unul dintre cei mai iubiți concurenți de la „Survivor România”. În repetate rânduri a fost preferatul publicului. De peste patru luni e plecat în Republica Dominicană și niciodată până acum nu a dat semne că și-ar dori să revină în România. Își dorește însă să câștige premiul cel mare.

Concurentul a avut o copilărie dificilă, a crescut într-un orfelinat. La vârsta de 18 ani acesta s-a angajat, a avut mai multe joburi. A făcut tatuaje într-un salon și a lucrat și ca hair stylist într-un salon modern din centrul Capitalei, destinat exclusiv bărbaților. El s-a angajat acolo după ce a absolvit un curs de formare profesională, scrie wowbiz.ro.

Tânărul a avut rapid parte de apreciere și recunoaștere, câștiga bani frumoși, pe care îi investea chiar în tatuaje.

„Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână. Dacă aveam bani, le făceam pe toate o dată. Am investit foarte mult în ele. Câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1.200 de lei. Ele reprezintă revoltă, fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment – frustrare, revoltă. Am tatuat pe mine numai sentimente”, a spunea concurentul de la „Survivor România”.

Salonul pentru bărbați la care lucra a fost ulterior închis, iar tânărul s-a reprofilat. Apoi l-a cunoscut pe Alex Velea, devenind protejatul lui.

Zanni, abandonat de părinți într-un orfelinat

Până să ajungă să colaboreze cu Velea, tânărul a avut un parcurs greu și nu îi e teamă sau rușine să recunoască asta. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zannidache a crescut în condiții greu de imaginat.

„Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar măcar diferența dintre fete și băieți.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache, potrivit Kanal D.

