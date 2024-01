„Regele Revelioanelor”, așa e cunoscut Dan Negru după succesul pe care l-a avut an de an la Antena 1 cu programul pentru noaptea dintre ani. Lucrurile s-au schimbat însă când s-a mutat la Kanal D, unde în prezent moderează două emisiuni, dar nu și programul special de Revelion.

A refuzat să mai apară la TV în noaptea dintre ani, acum preferă să călătorească. Anul trecut, Cancan a scris Dan Negru ar fi refuzat suma de 30.000 de euro de la Kanal D, pentru a prezenta programul special de Revelion.

Nici anul acesta nu a apărut la Kanal D de Revelion, prezentatorul se bucură de o vacanță în America. De acolo, el le-a transmis fanilor săi, pe Facebook, un mesaj de Anul Nou. „Nu anul trebuie să fie mai bun, oamenii trebuie să fie mai buni! La mulți oameni buni în viața voastră! Asta e cea mai bună urare de Anul Nou. Fiți voi oamenii buni pe care ceilalți să-i întâlnească anul ăsta!”, a scris el în dreptul unui clip video filmat în Los Angeles.

Aproape zilnic el le-a împărtășit clipuri video din vacanță. Ajuns la Hollywood, Dan Negru le-a scris fanilor săi despre românul Jean Negulesco, care are stea pe Hollywood Walk of Fame. „Mi-aș fi dorit să-l fi avut invitat în vreunul din Revelioanele mele😃. Pe cât de cunoscut în America, pe atât de necunoscut la noi. Să închidem anul cu unul din cei mai influenți români, anonim în România”.

22 de ani a prezentat Revelionul la Antena 1

Înainte de a apărea la Kanal D, Dan Negru a lucrat peste 20 de ani la Antena 1. Acolo, prezentatorul a moderat diferite emisiuni, majoritatea cu vedete. A avut și un show cu copii, „Next Star”. Pe lângă toate acestea, 22 de ani a realizat emisiunea de Revelion.

Dan Negru a prezentat și Revelionul 2022 la Antena 1. Atunci a fost detronat în audiențe de PRO TV.

„Mulțumesc pentru al 22-lea Revelion petrecut împreună! Cu fair-play mă înclin în fața colegilor de la Kanal D, PRO TV, România TV, TVR și toți ceilalți care fac că Revelionul să fie o tradiție românească frumoasă”, transmitea la vremea respectivă Dan Negru.

Motivul pentru care Dan Negru a renunțat să mai prezinte Revelionul

„România are cu totul un secol, de la 1918 până acum, și din secolul ăsta un sfert eu am făcut Revelioane. Vreo 25 de ani de Revelioane, toate lider de audiență, or fi de ajuns. Mă bucură că cel din pandemie, care a avut vârfuri uriașe de audiență, a fost al doilea cel mai urmărit din Europa, după cum menționa BBC. Dar cred că vremea Revelioanelor TV se stinge încet-încet. Lumea are și alte bucurii decât să stea în fața unui ecran de Revelion. Eu am preluat o ștafetă, un obicei al Revelioanelor televizate de dinainte de 89 și am continuat tradiția asta 25 de ani. Dar noua lume se schimbă”, a declarat Dan Negru într-un interviu pentru revista viva.ro.

