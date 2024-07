Gina Chirilă și Bogdan Vlădău, căsătoriți din 2017 și părinți ai unei fetițe pe nume Katia, sunt în centrul atenției din cauza unor zvonuri legate de despărțire, după ce modelul a șters aproape toate fotografiile cu soțul ei de pe rețelele de socializare. Speculațiile au apărut recent, însă cuplul nu a confirmat sau infirmat oficial aceste informații.

Fanii au început să își exprime curiozitatea cu privire la starea căsniciei lor, iar Gina Chirilă a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Modelul a abordat tema lipsei de respect, fără a clarifica dacă se referă la relația cu Bogdan Vlădău sau la alt subiect.

La câteva zile după gestul soției sale, Bogdan Vlădău a reacționat și el prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta a distribuit pe InstaStory un mesaj motivațional, care lasă loc de interpretări și alimentează speculațiile fanilor. Mesajul său a fost perceput de mulți ca o reacție indirectă la situația actuală din căsnicia lor.

Deși nici Gina Chirilă, nici Bogdan Vlădău nu au oferit o declarație clară privind zvonurile de despărțire, acțiunile și mesajele lor pe rețelele de socializare continuă să genereze discuții și interpretări în rândul fanilor.

Recomandări Cod roșu de caniculă în mare parte din țară în următoarele zile. Maxime de 41 de grade și nopți tropicale

În prezent, Bogdan Vlădău se află în Zanzibar acolo unde petrece timp cu el. A ales să meargă la un retreat, iar recent a postat un mesaj în care spune că „în această seară ne vom deschide inimile”.

De asemenea, soțul Ginei Chirilă a postat un mesaj în care spune că „atunci când corpul nu a fost niciodată un loc sigur, poate fi înspăimântător și copleșitor să te conectezi la propriul peisaj interior”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Gina Chirilă a fost înșelată de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a recunoscut că a fost înșelată, însă a reușit să treacă peste. În urmă cu ceva ani, când se aflau la începutul relației, Bogdan Vlădău a fost surprins cu o domnișoară misterioasă în timp ce iubita lui era plecată din țară. La podcastul „Acasă la Măruță”, Gina a mărturisit că a avut nevoie de timp pentru a avea din nou încredere în artist. „Hai să fiu sinceră! Am trecut peste asta. Am iertat.

Dar nu vreau să spun acum tinerelor care mă urmăresc și care mă iau drept un exemplu să facă asta sau să facă așa cum fac eu, ci să facă ce simt. Eu asta am simțit. Asta nu înseamnă că sunt un exemplu sau ele ar trebui să ierte. Am aflat și ulterior a venit Bogdan și am discutat. Am rezolvat-o matur, într-un final. A și rupt ceva apoi, să fim serioși. A fost nevoie de timp pentru a-și reclădi încrederea. Dar sentimentele nu s-au schimbat, asta m-a surprins și pe mine”, a povestit Gina Chirilă, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Recomandări Saga, „festivalul proceselor”: peste 50 de acțiuni în instanță inițiate de entități care încearcă să-și recupereze banii de la organizatori. Cine se află în spatele evenimentului muzical

Despre acest subiect delicat a vorbit și Bogdan Vlădău, care spune că a fost ceva trecător. Artistul susține că după acest episod, relația lor s-a consolidat. „N-a fost chiar așa de frumos, că eram mai mici, mai tineri, nu înțelegeam lucrurile ca acum. Eu eram destul de tulbure cu mine, așa. Nu eram OK. Și atunci când nu ești OK, cauți liniștea și fericirea în exteriorul tău. A fost așa, ceva trecător. Eu cred că orice încercare grea te întărește și sudează cuplul poate mai bine”, a declarat Bogdan Vlădău.

Urmărește-ne pe Google News