Apariția Larisei Uță în podcastul lui Bursucu a creat vâlvă în spațiul online, aceasta l-a acuzat pe Alin Oprea de infidelitate, de faptul că își neglijează copiii și multe altele. Deranjat de toate aceste acuzații, cântărețul a reacționat, a dat nenumărate declarații în care a negat spusele fostei sale soții.

Acum, pentru a se deconecta de la tot, Alin Oprea și Medana au plecat într-o vacanță în Spania. Pentru Click, înainte de îmbarcarea în avion, ea declara: „Plecăm în concediu să ne deconectăm de la toate mizeriile emise de fosta soție în spațiul public. Ea să se răfuiască și să se războiască cu cine vrea și cât vrea, noi preferăm să ne iubim, departe de ochii lumii. (…)

Medana: „Este păcat să răspundem la provocări, când putem face lucruri mult mai utile”

Plecăm la Barcelona pentru câteva zile, după care în Tenerife, iar returul este la Madrid, unde eu voi fi prezentator în cadrul festivalului de carte și arte, CultoRo. Sunt foarte bucuroasă de toate realizările pe care eu și soțul meu le avem în această căsnicie. De aceea este păcat să răspundem la provocări, când putem face lucruri mult mai utile. Să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm că ne avem unul pe celălalt, pentru că într-o lume superficială în care iubirea, frumosul și credința încep să se diminueze, e o binecuvântare să ai alături de tine un om care să te susțină, care să te iubească și care să îți fie alături necondiționat, așa cum suntem eu cu Alin”.

Cei doi soți s-au ținut de cuvânt, se bucură acum de clipe în doi în Barcelona. Au postat și primele imagini din escapada lor, dar și un mesaj. „La biserică, ne rugăm pentru păcatele noastre și pentru ale altora. Dar mai ales, mulțumesc pentru ființa de lumină care m-a scos din bezna poleită cu iluzii, atâția ani. Fără ea, și azi aș fi rămas în întuneric”, a transmis cântărețul despre soția lui. Ulterior, ei au arătat și o imagine în care apar sărutându-se.

De ce Alin Oprea și Larisa Uță au divorțat

Alin Oprea a spus și care au fost motivele principale ale divorțului de Larisa Uță. „Nu doresc să dau replică unei mahalagioaice, având în vedere modul „jmecheresc” de a-și construi discursul, însă repet trei elemente esențiale care au dus la un divorț fără cale de reconciliere:

1. Peste 10 infidelități demonstrate cu dovezi de necontestat (dovada interceptărilor DNA).

2. Caracterul diabolic și temperamentul agresiv.

3. Modul abject în care a pus mâna pe averea mea, în care m-a scos afară din propria casă și în care a manipulat copiii de la vârste fragede, modelându-i după propria personalitate. Am văzut un personaj malefic ce și-a sacrificat copiii și cariera acestora din orgoliu, disperat că a ajuns pe fundul sacului, care trăiește în trecut și care prezintă o realitate proprie, de multe ori iluzorie.

Ea nu se poate împăca cu fericirea și renașterea mea, mă vede monstru fără scrupule, pe copii niște îngeri înaripați și pe ea buricul pământului. Nu are coerență, acuză dar nu prezintă dovezi, are o narațiune pur subiectivă, cu rafale de jigniri, denigrări, amănunte intime fără perdea și grosolănie generalizată.

Am asistat la un show degradant, de care mi-a fost mie rușine și care m-a determinat să realizez că singurul meu regret în viață este că am întâlnit-o și că am comis greșeala de a o lua de soție. Consider că femeia asta a fost blestemul vieții mele și mi-aș dori să nu mai aud de ea niciodată”, a susținut el pentru Cancan.

