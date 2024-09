Reacția lui Alin Oprea după ce Larisa Uță a rupt tăcerea la 3 ani de la divorțul lor: „Un personaj malefic care și-a sacrificat copiii din orgoliu”

În 1999, Alin Oprea și Larisa Uță au devenit soț și soție. Au împreună doi copii, pe Adrian și Melissa Sarah, care locuiesc în prezent în Londra alături de mama lor. Spre surprinderea tuturor, în 2021, cei doi s-au despărțit și mai apoi au divorțat, acuzându-se reciproc de infidelitate.

Acum, Larisa Uță a revenit în România și a făcut declarații pe larg despre mariajul de 22 de ani cu Alin Oprea. În lacrimi, ea și-a spus versiunea, l-a acuzat pe artist că a înșelat-o, că a lăsat-o cu datorii și că și-a abandonat copiii.

„Am vrut să vorbesc o singură dată, te-am ales pe tine! Eu mi-am lăsat casa, mi-am lăsat copilul. Am avut dosar la DIICOT că i-am spart conturile. (…) M-a lăsat cu datorii. (…) Nu le-a spus o dată La mulți ani copiilor de ziua lor și de ziua Melissei își pune poză cu fata altcuiva”, a declarat Larisa Uță în podcastul lui Bursucu, pe Youtube.

Alin Oprea despre Larisa Uță: „O femeie mutilată de ură, răutate și dorință de răzbunare”

Toate afirmațiile ei au ajuns la Alin Oprea, care a reacționat pentru Cancan. A făcut declarații dure la adresa fostei sale soții. „O femeie mutilată de ură, răutate și dorință de răzbunare, purtând voalul ipocriziei și masca victimizării. Un podcast cu declarații absurde și contradictorii, în care fosta soție nu a urmărit nimic altceva decât să provoace suferință și să-mi afecteze imaginea, cu acordul și sprijinul copiilor, folosind atacuri mârșave asupra celor mai sensibile puncte ale mele.

Apariția ei marchează o schimbare de strategie, de la un război cu aspect atât subteran, cât și deschis, la o ‘pace condiționată, în care să-și impună propriile reguli, în schimbul reabilitării mele în fața copiilor. Această femeie nu face nimic fără un scop personal foarte precis, în cazul de față îndepărtarea mea de actuala soție și aproprierea de complezență a copiilor, în scopuri strict materiale.

Cunosc aceste scene dramatice, am fost sub influența lor toată viața, îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum, în sfârșit, m-am trezit. Toată mascarada și teatrul decadent prezentat, salturile bruște între stări emoționale extreme sau tranziția rapidă de la rolul de călău la cel de victimă, au un singur scop: să impresioneze un interlocutor neavizat (vezi Bursucu)”, a declarat Alin Oprea.

„M-a scos afară din propria casă, mi-a manipulat copiii de la vârste fragede”

În continuare, Alin Oprea a spus și care au fost motivele principale ale divorțului de Larisa Uță. „Nu doresc să dau replică unei mahalagioaice, având în vedere modul „jmecheresc” de a-și construi discursul, însă repet trei elemente esențiale care au dus la un divorț fără cale de reconciliere:

1. Peste 10 infidelități demonstrate cu dovezi de necontestat (dovada interceptărilor DNA).

2. Caracterul diabolic și temperamentul agresiv.

3. Modul abject în care a pus mâna pe averea mea, în care m-a scos afară din propria casă și în care a manipulat copiii de la vârste fragede, modelându-i după propria personalitate. Am văzut un personaj malefic ce și-a sacrificat copiii și cariera acestora din orgoliu, disperat că a ajuns pe fundul sacului, care trăiește în trecut și care prezintă o realitate proprie, de multe ori iluzorie.

Ea nu se poate împăca cu fericirea și renașterea mea, mă vede monstru fără scrupule, pe copii niște îngeri înaripați și pe ea buricul pământului. Nu are coerență, acuză dar nu prezintă dovezi, are o narațiune pur subiectivă, cu rafale de jigniri, denigrări, amănunte intime fără perdea și grosolănie generalizată.

Am asistat la un show degradant, de care mi-a fost mie rușine și care m-a determinat să realizez că singurul meu regret în viață este că am întâlnit-o și că am comis greșeala de a o lua de soție. Consider că femeia asta a fost blestemul vieții mele și mi-aș dori să nu mai aud de ea niciodată”, a mai dezvăluit artistul.

