Înainte de a ajunge la Survivor România, show care în trecut s-a văzut la Kanal D, iar acum este difuzat de PRO TV în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 21.30, Daniel Pavel locuia în Austria, la Viena, și avea o viață mai comodă, după cum afirmă chiar el. Domnul Dan, așa cum îl știe o țară întreagă, lucra tot în media, dar la un post de radio.

Prezentatorul de la Survivor România a stat de vorbă cu Libertatea chiar înainte să plece în jungla din Republica Dominicană, iar printre altele ne-a vorbit atât despre fostul lui job, cât și despre cum trăia înainte să plece în Austria.

„Eram un tip care stătea, eram redactor-șef, deci lucram în media la Viena, dar aveam o viață mai comodă, mai conformistă, mai urbană, chiar viață de birou. Deși Austria în sine înainte de pandemie era o societate foarte deschisă, mergeam foarte mult pe munte. Însă m-a schimbat, m-a adus mult mai aproape de origini. Acum mă simt mult mai aproape de natura mea, de sinele meu. Și sinele meu era, bucureștean fiind, făceam foarte mult sport în anii ’80. Mergeam în munții Rodnei vara cu părinții, într-o stațiune. Mergeam la Sângeorz-Băi. Am fost totdeauna dornic să cunosc piraterie, aventură… Sunt mult mai aproape acum.

Încă am spiritul de aventurier în mine. Chiar și vara trecută am avut destul de… Adică iei mașina, te duci până într-un anumit loc, o lași și zici: «Hai să campăm aici». Întinzi un cort sau doar o bucată de pânză care să te ferească… Adică am chestia asta. Și mă bucur că am și partenera de viață. Pentru că, deși îi spuneam: «Tu ești turistă, eu sunt călător». Ea nu concepea sub niște stele și un confort. Eu nu discutam să stau într-un pat. De ce să stau într-un pat, când pot să stau… Ne-am armonizat aceste viziuni. Am devenit și eu turist… Dacă am opțiune și e un motel versus un cort, stau la un motel și petrec, să zicem, o activitate în natură”, ne-a spus Daniel Pavel în exclusivitate.

