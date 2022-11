Alice Harpert, care are studii de actorie, lucrează la o companie cunoscută de muzică, la Global Records, casa de discuri la care semnează nenumărați artiști, printre care INNA, The Motans, Minelli și alții. Despre jobul ei, dar și despre cariera în actorie, Alice ne-a povestit totul, într-un interviu obținut la un eveniment organizat de Pro TV.

Libertatea: Alice, ai jucat deja în filme, acum ai testat și experiența de seriale. Cum ai simțit tu diferența? Care ți-a plăcut mai mult?

Alice Halpert: Nu pot spune că am neapărat o preferință, ambele experiențe mă bucură la fel de mult, atât timp cât sunt pe set eu sunt fericită. De ce înclin un pic spre zona de serial? Pentru că este un proiect de lungă durată în care ajungi să te apropii mult mai mult de personaj, cât și de colegi și întreaga echipă, pe când experiențele mele cu filmul au durat undeva la 3 săptămâni amândouă.

-Știm că tu ai și un job într-o companie. Cum a apărut ideea de a cocheta și cu actoria?

-Actoria a fost, de fapt, prima mea dragoste, clișeic știu, dar așa este. De mică am cochetat cu asta și m-am îndrăgostit de teatru făcând parte din trupa școlii mele unde am avut-o ca profesoară pe Daniela Minoiu, undeva de prin clasa a-II-a până la finalul liceului. Apoi am plecat în Londra, unde am terminat trei ani de actorie, am semnat cu un agent și m-am apucat de casting-uri. Între timp, pentru că mereu mi-a plăcut să învăț și să am cât mai mai multă activitate, am făcut și un master în Marketing, la Kings College.

A fost o perioadă destul de grea pentru mine, mergeam la diferite probe și mereu mă loveam de problema accentului englezesc și de typecasting pentru persoanele din estul Europei, așa că după ce am terminat masterul am renunțat și m-am întors în România unde, tot ca să am activitate, am luat un internship de 3 luni la Global Records. Patru ani mai târziu tot aici sunt, iar momentan mă bucur ca pot să îmbin ambele lucruri în viața mea și sunt foarte recunoscătoare pentru asta.

-Cum te-ai simțit pe setul de la serialul „Clanul”? Ce ți-a plăcut, ce ai învățat?

-Este o experiență extraordinară pentru mine să joc alături de nume atât de renumite în industrie pe care le admir foarte mult. Am avut ocazia să cunosc atâția oameni de un talent extraordinar și am avut de învățat de la fiecare dintre ei.

La început pot să zic că nu mă simțeam foarte la locul meu, mă uitam în jurul meu, la Șerban Pavlu, Carmen Tănase, George Mihăiță, numind doar câțiva, și mă gândeam wow, dar eu ce caut aici? Însă, așa cum am mai spus, toată lumea de pe set, de la colegi la regizori la echipă, m-au făcut să mă simt ca parte dintr-o familie și vreau să le mulțumesc mult pentru asta.

-Patricia este singura fată din echipa de Poliție. A fost greu la filmări printre atâția băieți?

-Chiar deloc. Mereu am fost mai băiețoasă și m-am înțeles natural mai bine cu băieții, îmi plac „caterinca” și glumele din cercurile masculine, am fost înconjurată de ele încă din liceu și cred că asta m-a ajutat destul de mult în acest context, deși în altele nu mi-a fost neapărat prielnic.

-Care a fost cea mai amuzantă amintire a ta de la filmări? Sau cea mai dificilă?

-Hmm, nu știu dacă pot numi neapărat una. Din punct de vedere profesional, cel mai mult mi-a plăcut filmarea episodului 7 în care am avut ocazia să fiu undercover, cât și să fac parte dintr-o intervenție a poliției antrenantă, chiar dacă la final ne-am dat seama că am fost păcăliți.

Cel mai mult cred că m-am distrat săptămâna trecută la o filmare de noapte pentru un episod din sezonul 2, am stat în frig până la 5 dimineața cu Șerban Pavlu, Vladimir Drăghia și Silviu Mircescu, iar frigul și oboseala au dus glumele și caterinca de care vă spuneam că îmi plac foarte mult la un alt nivel, am râs mult. Totodată, a fost și cea mai dificilă zi de filmare din aceleași motive, frigul și oboseala.

-Ce au spus prietenii tăi după ce te-au văzut în această postură de actriță?

-Haha, drăguță întrebare. Prietenii mei știu de pasiunea mea de când eram mică, unii mă descurajau, alții mă încurajau, fiecare prin propriul filtru de percepție.

Acum însă, toți mă încurajează și se bucură pentru mine, atât pentru filmul TEAMBUILDING, cât și pentru Clanul. Mă întreabă de diverse experiențe de la filmări, ce se va întâmpla în episoadele următoare, dar eu nu le zic, promit.

