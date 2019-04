Actrița Liliana Mocanu este angajata Teatrului de Revista „Constantin Tănase” și joacă în mai multe spectacole, unde cântă și dansează. În plus, face același lucru și în spectacolul „Bucuresti – Je Taime”, de la Circul Metropolitan București. Până acum a jucat în mai multe proiecte printre care „Călătorie de vis” (2004), „Margo” (2006), „4 luni, 3 săptămâni, 2 zile” (2007), „Amintiri din Epoca de Aur 1 sau 2” (2009), „După Dealuri” (2012), „Bacalaureat” (2016) și „În pronunțare” (2018), unde a jucat alături de Cuzin Toma, Firicel din „Las Fierbinți”, dar şi de Olimpia Melinte şi de Dorotheea Petre.

Liliana Mocanu continuă să filmeze pentru serialul „Las Fierbinți”, unde interpretează un personaj savuros, dar care nu are un nume. „Noi nu explicăm multe lucruri în serial, iar asta vine de la scenaristul «Las Fierbinţi», Mimi Brănescu. De exemplu, când a plecat personajul lui Radu Gabriel, nu a explicat asta, de ce a plecat. Dacă am început aşa cu Liliana Mocanu nu am mai vrut să-i adăugăm nume pe parcursul serialului. Pentru că ar apărea ciudat ca după un sezon, două sau trei să-i mai apară şi numele. Şi atunci niciodată nu va avea un nume. Este greu de compus un dialog în care nu ai un nume”, a povestit Dragoș Buliga, unul dintre producătorii serialului, potrivit Click.

