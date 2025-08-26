Cei doi au ales să își petreacă sejurul în Turcia, unde au mers împreună cu fiica designerului și cu fiica Elenei. Mikaela a fost prezentă și ea și s-a bucurat din plin de experiență. La rândul său, Mihai Albu a mărturisit pentru Știrile Antena Stars că această vacanță a fost una de vis.

Ce urmează după vacanța în Turcia

După zilele petrecute în Turcia, designerul nu intenționează să revină imediat în țară, ci a planificat o nouă escapadă împreună cu familia. Următoarea lor destinație este Santorini, unde se vor bucura de alte momente speciale.

„Până acum am avut o săptămână în Turcia. A fost foarte frumos, chiar a fost totul la superlativ și ne-am simțit bine, am petrecut niște zile superbe acolo și acum plecăm spre Santorini. A fost împreună, asta a fost important. Nu am avut alte activități, am fost la un resort ultra all-inclusive”, a declarat Mihai Albu, la Știrile Antena Stars.

Designerul a mărturisit că fiica Elenei, care se află cu ei în luna de miere, are o relație foarte apropiată cu Mikaela, în ciuda diferenței de vârstă.

„Se înțeleg foarte bine. Este o diferență de vârstă, sunt alte generații, una are zece ani, una are 16 aproape. Am fost toți patru, am stat împreună, am fost la piscină, la mare, ne-am distrat, am fost la niște spectacole toți patru”, a mai declarat Mihai Albu, la Știrile Antena Stars.

Mikaela a locuit la Mihai Albu

De curând, designerul a vorbit și despre perioada de aproximativ trei luni în care fiica lui și a Iuliei Albu a locuit la el, în timp ce mama se ocupa de renovarea noii locuințe.

„Legat de fetița mea, da, a fost o perioadă în care a locuit la mine, aproximativ trei luni de zile. Cu vreo două luni înainte de nuntă și încă o lună după aceea.

Am prins și din perioada școlară, a fost o perioadă foarte frumoasă. Între timp s-a mutat la mama ei. Apropo de perioada adolescenței, nu știu, este ok, este un copil dezghețat, nu are, să spunem așa, preocupările tipice vârstei. Se descoperă ca adolescentă”, a spus designerul pentru Spynews.

Referitor la starea lui de sănătate, Mihai Albu a făcut recent noi investigații medicale, după ce a fost diagnosticat cu cancer în trecut. „Despre starea de sănătate, este totul în regulă, momentan. Chiar luna trecută am făcut analiza pe care o fac la fiecare 3 luni, analiza pe care trebuie să o repet din trei în trei luni tot restul vieții. A ieșit în cote normale. Așa că, deocamdată, nu trebuie să încep vreun tratament. Așteptăm, să vedem, sperăm să fie totul ok”, a mai adăugat Mihai Albu.

