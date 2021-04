Unde va avea loc nunta lui Florin Salam cu Roxana Dobre. „De acolo nu mai plec a doua zi la cântare”

Mai mult, acesta a recunoscut că în curând va face nunta cu Roxana Dobre, cea care i-a dăruit 3 copii.

„Ani buni n-am dormit nici o noapte. Îmi aduc aminte, când am făcut nunta prima dată… eu am plecat de la o petrecere din București direct în Turcia, acolo unde am făcut eu nunta.

Am terminat nunta și am venit înapoi la Giurgiu, la o altă nuntă, unde aveam de cântat. Eu n-am avut lună de miere, știam eu ce înseamnă asta? În viața mea n-am știut ce înseamnă lună de miere, acum aud și eu pe la alții…”, a povestit Florin Salam la podcastul lui Damian Drăghici.

Salam a explicat că are în plan să facă și a doua nuntă, cu Roxana Dobre, cea cu care are trei copii. El a spus că evenimentul va avea loc tot peste hotare.

„Sunt cu Roxana, cu care am trei copii. Dacă de data asta îmi fac o nuntă, că tot în străinătate o să fac… de acolo nu mai plec a doua zi la cântare”, a mai spus Florin Salam.

