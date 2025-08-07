Untold 2025: programul complet al festivalului de la Cluj pe zile și ore

Cuprins:
Programul Untold pentru prima zi, 7 august 2025
Mainstage
Galaxy
Daydreaming
Alchemy
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Time
Tram
Retro
Form
Soul Circle
Recomandări
Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III
Programul Untold pentru a doua zi, 8 august 2025
Mainstage
Galaxy
Daydreaming
Alchemy
Recomandări
Ambiguitățile care distrug România. Omagiem criminali, reabilităm colaboratori ai Securității, respingem legile care condamnă antisemitismul
Time
Tram
Retro
Form
Soul Circle
Programul Untold pentru a treia zi, 9 august 2025
Mainstage
Galaxy
Daydreaming
Alchemy
Time
Tram
Retro
Form
Soul Circle
Programul Untold pentru a patra zi, 10 august 2025
Mainstage
Galaxy
Daydreaming
Alchemy
Time
Tram
Retro
Form
Soul Circle
Prețurile la cazare în Cluj-Napoca au explodat în perioada festivalului UNTOLD 2025 (7-10 august). Un apartament obișnuit poate ajunge și la 4.000 de lei pe noapte, a constatat portalul Știri de Cluj.
