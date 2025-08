Suma exorbitantă cheltuită pentru un film ignorat de o întreagă industrie

În loc să vândă drepturile internaționale unei platforme de streaming, regizorul în vârstă de 86 de ani a optat pentru un turneu în 10 orașe americane. Fiecare proiecție este urmată de un seminar de o oră susținut chiar de Coppola. Bugetul integral al filmului a depășit 120 de milioane de dolari.

„Acesta este modul în care Megalopolis trebuia să fie văzut. Într-o sală mare, cu public, urmat de discuții interactive intense despre viitor”, a declarat regizorul pe Instagram

Publicul pare să aprecieze această abordare. Imaginile de la proiecțiile din New Jersey, New York, Chicago și Texas arată săli pline până la refuz.

Experiența unică oferită de Coppola

La proiecția din Chicago, Coppola a susținut un discurs de două ore pe teme diverse, de la natura timpului și introducerea roboților în câmpul muncii, până la pericolele căsătoriilor între rude. Regizorul a cântat a cappella și a apoi a înjurat în italiană.

Un spectator a descris experiența pentru World of Reel ca fiind „o odisee spirituală nebunească în mintea unui om care fie știe totul, fie a luat-o razna complet. Posibil ambele”.

La proiecția din New Jersey, Coppola a anunțat că va lansa o versiune «și mai ciudată» a filmului, care va include mai multe scene de vis eliminate din varianta prezentată la Cannes.

Alte proiecte legate de Megalopolis

Pe lângă turneul de proiecții, Coppola pregătește și alte produse conexe:

O adaptare sub formă de roman grafic, care va fi lansată de Crăciun

Un documentar „nefiltrat” realizat de Mike Figgis, intitulat MegaDoc, care va avea premiera la Festivalul de Film de la Veneția

MegaDoc va prezenta culisele filmărilor tumultuoase, inclusiv momentul în care Coppola a concediat întreaga echipă de efecte vizuale.

Nu este prima dată când Coppola se confruntă cu probleme financiare din cauza proiectelor sale ambițioase. În timpul filmărilor la Apocalypse Now, regizorul a fost nevoit să-și ipotecheze casa pentru a finaliza pelicula.

După eșecul comercial al musicalului One from the Heart din 1982, Coppola a ajuns chiar să declare falimentul. Nevoia urgentă de bani l-a determinat să accepte realizarea The Godfather: Part III pentru Paramount.

Opinii împărțite despre situația actuală

Există două perspective asupra situației actuale a lui Coppola:

Unii regretă că un artist de talia sa – cu cinci premii Oscar și două Palme d’Or – a ajuns să-și promoveze personal filmul, în loc să se bucure de o perioadă creativă la finalul carierei. Alții apreciază devotamentul lui Coppola față de viziunea sa artistică și refuzul de a face compromisuri comerciale.

Coppola are pregătit un nou proiect – un musical inspirat de un roman de Edith Wharton și cântecele lui Noël Coward – dar nu a găsit încă finanțare.

Modelul de distribuție ales de Coppola

Abordarea lui Coppola nu este unică în industria cinematografică. Regizorul Kevin Smith a folosit o strategie similară pentru filmul său Red State din 2011:

A cumpărat drepturile de distribuție pentru 20 de dolari

A organizat un turneu de cinci săptămâni cu proiecții și sesiuni de Q&A

A recuperat un sfert din bugetul de 4 milioane de dolari

Smith a repetat această strategie și pentru alte filme, precum Jay and Silent Bob Reboot (2019) și Clerks III (2022).

Pentru fanii unor regizori carismatici precum Coppola și Smith, ocazia de a-i întâlni personal poate fi irezistibilă. De exemplu, Jay and Silent Bob Reboot a vândut mai puține bilete în total decât Parasite, câștigătorul premiului Oscar pentru Cel mai bun film, dar a avut încasări mai mari per proiecție.

