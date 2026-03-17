Anul acesta, Valentina Pelinel nu a ținut nici o zi din postul Paștelui. „Nu am apucat să țin post deloc acum. Dar am avut ani când am ținut tot postul și bravo mie, celei de atunci. Postul este un detox, după părerea mea. Anul acesta, nu am ținut. Dar aș vrea să țin câteva zile înainte de Paște. Chiar am nevoie.

Fasting, în schimb, nu fac, nu sunt de acord. Mai ales după 40 de ani, de ce aș face ceva atât de drastic corpului meu?! Nu sunt în situația să am multe kilograme de dat. Pe de altă parte, nu vreau să-mi privez corpul de nutrienți. După 40 de ani, ai nevoie de proteină și nu poți să ridici greutăți nemâncată.

De mâncat, mănânc destul de haotic, 2-3 mese pe zi. Am și snackuri în mașină. Depinde cum decurge ziua”, a declarat Valentina Pelinel, pentru Click!

Vedeta s-a întors recent dintr-o vacanță petrecută la Miami. „În ce privește mâncarea nu sunt atât de cumințică pe cât mi-aș dori eu să mă laud. Chiar acum am venit din State și am pus trei kilograme pentru că am mâncat rău de tot, am mâncat tot ce am prins ca să zic așa. Am mâncat și junk food, mi-am făcut poftele. Sunt foarte pofticioasă! Dacă aveam alte variante era bine, dar nu am avut pentru că am fost cu copiii la Orlando, la Disney, la Universal și prea multe opțiuni sănătoase nu am avut”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată.

Valentina Pelinel are un ritual de frumusețe care o ține într-o formă bună. „Ritualul meu constă în mersul zilnic la sală. Fac sport cam o oră, o oră și jumătate în fiecare zi în cursul săptămânii, cu pauză în week-end. Combin antrenamentele: pilates, antrenamente cu greutăți, Power Play etc”, a mai precizat fostul model.

