Valsul necunoscut scris de Frédéric Chopin cu aproape 200 de ani în urmă a fost descoperit în seiful Bibliotecii și Muzeului Morgan din New York, SUA. Partitura, notată pe un carton cu numele lui celebrului compozitor scris de mână, a fost găsită de un curator în primăvară, a informat duminică New York Times, citat de The Guardian.