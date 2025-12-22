Prezentator al emisiunii „Neatza cu Răzvan & Dani”, difuzată în fiecare dimineață, mai puțin sâmbăta, de Antena 1, Răzvan Simion a stat de vorbă cu Libertatea despre jobul lui.

Răzvan Simion se simte ca la 34 de ani

În ultimii ani, echipa emisiunii s-a tot mărit, astfel că am fost curioși să aflăm de la prezentator dacă este mai relaxat de când are mai mulți colegi la matinal.

„Da și nu! Că numărul de prezentatori a crescut și pentru că dinamica s-a modificat foarte tare… Dinamica subiectelor, dinamica invitaților… Asta e cerința pieței și cumva și noi am urmat-o în zona asta. Unii nu țin pasul, de la alte televiziuni, dar noi uite că performăm din ce în ce mai bine în fiecare zi.

18 ani facem din februarie la Antena 1. Sunt 21 de ani de televiziune. La ce spun cifrele, o să continuăm așa foarte mult. Avem o emisiune nemaipomenită, noi facem lucruri noi în fiecare zi. Unde mai găsești așa ceva? Mai pot încă 18 ani! (n.r. – râde) Da, lejer. Mi-am făcut analizele, am vârsta metabolică 34 de ani”, a spus Răzvan Simion în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

L-am întrebat pe simpaticul prezentator și cum s-a simțit la Gala Premiilor TVmania, acolo unde „Super Neatza cu Răzvan și Dani” a fost desemnată „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”, iar trofeul le-a fost înmânat de Andrei Lăcătuș (Shurubel) și Bogdan Ciudoiu, prezentatorii emisiunii „Vorbește Lumea”, concurența lor directă de la PRO TV.

Fericit că emisiunea lui este un reper în televiziune

„Deci fetele de la TVmania au fost ceva anul ăsta… Nu știu dacă au făcut-o cu intenție, dar dacă au făcut-o cu intenție a fost bună gluma. E interesant, ai văzut că le-am mulțumit și lor că ne țin cumva în priză. Când nu ai concurență și alergi de unul singur, nu știi dacă ești bun sau nu, știi doar că alergi. Și atunci, de-a lungul timpului, au fost diverși care au încercat tot felul de formate, iar pe noi ne-a onorat chestia asta. Unele formate au dispărut, altele au mai schimbat din prezentatori sau din structură…

Dar asta înseamnă că un slot pe care acum 18 ani, când am venit noi la Antenă, nu prea îl voia nimeni, că trebuia să te trezești de dimineață, erau resurse mai puține și era mult mai greu să faci live atâtea ore… Un tronson de genul ăsta a devenit foarte important pentru televiziuni. E și contribuția noastră și cumva suntem măguliți că în istoria asta recentă a televiziunii suntem și noi un benchmark”, a încheiat Răzvan Simion interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE