Filmul „Vecina” este cea mai vizionată comedie românească în cinematografele din România în 2025, confirmând interesul publicului pentru producțiile autohtone de divertisment.

În clasamentul general al filmelor după numărul de intrări la cinema, pe primele trei poziții se află „Minecraft” cu 456.367 spectatori, „Cravata Galbenă” cu 415.721 de spectatori și „Vecina” cu 382.058 de spectatori. La categoria comedie, „Vecina” ocupă însă primul loc, devenind astfel cea mai urmărită producție românească de acest gen în 2025.

Mircea Bravo, fericit de succesul comediei „Vecina”

„După rezultatele văzute la cinema, mi-am dat seama că succesul unui film este direct proporțional cu starea pe care o ai pe platou. Cu cât te bucuri mai mult de ce faci, cu atât rezultatul ajunge mai bine la oameni.

Vecina a fost primul film la care am simțit cu adevărat că mă bucur de fiecare zi de filmare. Anul acesta vreau să caut exact asta: să mă bucur cât mai mult de proiectele mele. Dacă noi ne simțim bine făcându-le, suntem convinși că și publicul le va primi la fel”, spune Mircea Bravo.

Performanța obținută transformă „Vecina” în cel mai vizionat film lansat de Bravo Films în cinematografe și consolidează poziția casei de producție în topul producătorilor cu impact major la publicul din România. Din fericire pentru toți cei care nu au reușit să meargă să-l vadă în cinematografe, filmul „Vecina” e disponibil pe Netflix.

În același timp, Bravo Films pregătește deja următorul proiect cinematografic, care va intra în producție anul acesta în luna aprilie. Noul film va păstra stilul și nota cu care publicul a fost obișnuit de echipa Mircea Bravo & Cristian Ilișuan: o comedie construită în jurul personajelor autentice și al umorului recognoscibil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Inspirația pentru filmul „Vecina”

Mircea Bravo s-a inspirat din realitate pentru acest film în care joacă alături de Costel Bojog, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Oana Zara, Cristina Buburuz și, bineînțeles, Bunica. Aceștia dau viață unei comedii cu accente absurde, în care liniștea unui bloc este spulberată de o locatară: Doina, o femeie care trăiește pentru scandal și se hrănește cu procese.

„Am locuit 10 ani sub teroare. Vecina mea m-a făcut să-mi vând apartamentul cu 15.000 de euro mai ieftin, doar ca să scap. Trebuia să îl dau cu 140.000 de euro, l-am dat cu 125.000. Acum îi mulțumesc. A devenit sursă de inspirație pentru “Vecina”, noua producție Bravo Films”, a spus Mircea Bravo.

Pentru Click, Mircea Bravo a adăugat: „Povestea vecinei este reală, toți cunoscuții mei știu că am avut o perioadă de coșmar când locuiam în aceeași clădire cu ea. Mă bucur că acum pot să râd când îmi aduc aminte și avem material bogat pentru un film de comedie, dar atunci a fost proces după proces, nu am scăpat decât atunci când m-am mutat”.