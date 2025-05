Când a văzut imaginile, Nicușor Dan a afirmat că acestea sunt „un fals grosolan”, în timp ce Victor Ponta a jurat cu mâna pe Biblie că pozele nu sunt reale.

Elena Lasconi candidează la alegerile prezidențiale

Dacă acum ea candidează la alegerile prezidențiale, în trecut Elena Lasconi era vedetă TV și participa la diferite emisiuni, printre care „MasterChef – Proba celebrității”, „Ferma vedetelor” sau „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Iar fosta vedetă de la PRO TV dezvăluia anul trecut, în direct la Digi 24, după ce a fost întrebată de unde are crucile pe care le poartă la gât, că Neti Sandu i-a făcut cadou una dintre ele, iar prietenia dintre ele este una foarte strânsă.

„Am primit-o de la prietena mea bună. A fost cumpărată de la Obor. Am schimbat vreo trei lănțișoare pentru această cruce și țin mult la ea, pentru că Neti Sandu e o prietenă pe care m-am bazat. M-a ajutat mult și cu mutatul și cu bani împrumutați. Este o cruce pe care o port de foarte mult timp, dar care a fost remarcată doar acum”, afirmat Elena Lasconi.

Și într-o emisiune difuzată de Gândul pe YouTube, candidata USR la alegerile prezidențiale își amintea de cadoul primit de la Neti Sandu: „Asta am primit-o și țin foarte tare la ea, pentru că e de la o persoană specială. Asta e de la Neti, pe care o am din 1999, când am ajuns eu la București. Știu că mi-a luat-o de jos, de la Obor, am fost împreună. Și țin foarte mult la ea. Sunt crucile mele”.

Neti Sandu a îngrijit-o când a fost bolnavă

În urmă cu aproximativ 10 ani, pe când participa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Elena Lasconi a vorbit public despre unele probleme de sănătate pe care le-a avut și cum Neti Sandu a îngrijit-o, a spălat-o și i-a dat să mănânce.

Potrivit celor spuse la acea vreme de Elena Lasconi, vedeta a fost mușcată de aproximativ 20 de căpușe după un reportaj pe care l-a făcut în anul 1998, a scăpat imediat de acestea, însă abia după patru ani i s-a făcut rău și și-a dat seama că are boala lyme.

„Țin minte că era o zi frumoasă de vară și eu aveam senzația că mă ia gripa. Am zis să nu stau degeaba și am zis să scot niște sâmburi din vișine. La un moment dat am amețit și i-am spus unui coleg care stătea lângă mine că nu mă simt prea bine și mi-a zis că e și el liber și, dacă am nevoie, să-l sun. L-am sunat și a trimis o mașină după mine și am ajuns la spital, pe targă. Eu știam tot, aveam cuvintele la fel de repede în creier, dar nu puteam să rostesc. Nu îmi mai simțeam picioarele. Tot corpul meu era foarte moale.

Neti Sandu a fost lângă mine, îmi dădea să mănânc, mă spăla cu șervețele umede pe tot corpul. Am stat o lună în spital, timp în care eu nu m-am spălat pe cap. Eu nu am vrut să chinui pe nimeni să vină să stea lângă mine. O lună am stat fără să fiu diagnosticată. Prima oară mi-au paralizat picioarele. Am luat un tratament foarte dur. Mi-a terminat multe celule din organism, am luat niște pastile care au fost scoase de pe piață, fiindcă atacau creierul. A fost cumplit, dar am trecut peste”, afirma în trecut Elena Lasconi.

