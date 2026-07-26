România: 8,1% dintre mașinile verificate aveau kilometrajul modificat

Studiul carVertical arată că 8,1% dintre vehiculele verificate în România aveau kilometrajul falsificat. În medie, odometrul fusese dat înapoi cu 66.800 de kilometri.

Asta înseamnă aproape trei ani de condus pentru un șofer care face 20.000-22.000 km pe an. Nu vorbim despre o diferență mică, ci despre zeci de mii de kilometri care pot ascunde uzură, revizii ratate, piese aproape de înlocuire și costuri pe care cumpărătorul nu le vede în anunț.

„Cu cât mașina este mai scumpă, cu atât cumpărătorii pot pierde mai mulți bani”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto la carVertical.

Germania are impactul cel mai mare: până la 49,3% în plus la preț

Partea interesantă este că România nu este cea mai afectată țară din studiu la capitolul creștere artificială a prețului. În graficul carVertical, România apare cu 19,9%, sub țări precum Germania, Belgia sau Franța.

În Germania, impactul este cel mai mare: o mașină cu kilometraj modificat poate fi vândută cu 49,3% peste valoarea reală. Belgia urmează cu 47,2%, iar Franța cu 39,2%.

Diferența este importantă pentru România, pentru că Germania este una dintre principalele surse de mașini second-hand importate. carVertical notează că Germania exportă anual aproape 2 milioane de mașini rulate către alte state din Uniunea Europeană.

Asta explică de ce problema nu se oprește la graniță. Dacă o mașină pleacă dintr-o piață unde istoricul nu este complet accesibil, cumpărătorul din România poate ajunge să plătească prea mult pentru o mașină care pare mai „tânără” decât este.

Cum a fost făcut studiul

România comparativ cu alte țări europene in perioada aprilie 2025 – martie 2026. Foto: CarVertical

carVertical spune că analiza acoperă 17 țări europene și măsoară efectul derulării kilometrajului asupra valorii mașinilor.

Au fost analizate rapoartele de istoric cumpărate de clienții companiei între aprilie 2025 și martie 2026. Studiul a urmărit vehicule fabricate între 2005 și 2025, comparând mașini cu kilometraj falsificat cu mașini fără kilometraj manipulat.

Compania precizează că lucrează cu date auto provenite din peste 1.000 de surse la nivel mondial, inclusiv autorități, registre naționale și regionale, instituții financiare și platforme de anunțuri.

Ce trebuie să înțeleagă un cumpărător

Kilometrajul dat înapoi nu înseamnă doar că ai plătit prea mult în ziua cumpărării. Problema reală apare după aceea.

O mașină cu 180.000 km reali, dar vândută ca având 110.000 km, poate avea distribuție, ambreiaj, turbină, suspensie, baterie sau alte componente mult mai aproape de înlocuire decât crede noul proprietar.

De aceea, prețul „bun” din anunț poate deveni rapid o capcană. Dacă istoricul nu este verificat, cumpărătorul riscă să plătească preț de mașină mai puțin rulată, dar să primească o mașină cu uzură mult mai mare.

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