Între 15 și 18 octombrie 2025, are loc Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, evenimentul reunește designeri, instituții culturale, școli de modă, branduri și lideri ai industriei, într-o serie de conferințe, show-uri și momente curatoriate în multiple locații emblematice ale orașului.

Antonia, apariție excentrică

Primele prezentări de modă deja au avut loc, iar vedetele au făcut furori. Prima care s-a remarcat a fost Antonia, care a impresionat cu ținuta aleasă. Înainte ca Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week să înceapă oficial, un eveniment al brandului Manokhi a avut loc în parteneriat cu revista Vogue Italia.

Acolo, Antonia a apărut într-un sacou oversize negru, pe sub care a lăsat la vedere un sutien de dantelă. Piesa de rezistență au fost cizmele foarte lungi, Balenciaga Cagole, care 1.500 și 3.200 USD.

Adelina Pestrițu, apariție în rochie transparentă

La prezentarea de modă Almaz Clothing din cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 s-a remarcat și Adelina Pestrițu. Ea a avut o apariție extravagantă, îmbrăcată în alb, într-o rochie transparentă la care a asortat o jachetă a brandului Almaz în valoare de 8.000 de lei.

Machiajul și coafura au fost în ton cu ținuta, iar la gât a purtat mai multe coliere argintii. „MBBFW day 1- Almaz Runway Show 26”, și-a anunțat ea fanii despre prima zi din cadrul evenimentului.

Alice Cavaleru, fotomodel la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025

Chiar din prima zi a evenimentului, Alice Cavaleru a urcat pe podiumul de modă, a defilat pentru brandul românesc AmiAmalia. „A treia oară defilez pentru @amiamaliaofficial la @mbbfw_official — și încă mi se pare incredibil de special.

Această colecție de basm este cu adevărat magică și abia aștept să o împărtășesc în întregime. Deocamdată, iată rochia pe care am purtat-o – cea care părea făcută special pentru mine. Sunt absolut îndrăgostită de ea. 🤍 Sunt recunoscătoare că pot continua să cresc alături de un brand care transformă poveștile în artă.”, a transmis ea după show.

Puya a cântat pe podiumul de modă

Un alt moment special de la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025 a fost când Puya a cântat printre modelele care defilau.

Alina Ceușan a fost prezentă și a surprins momentul într-un clip video postat pe Instagram. Totodată, în prima zi a evenimentului de modă și-au mai făcut apariția și Cristina Ștefania, Irisha, Natalia Mateuț, Adelina Chivu și altele.



