Gala Premiilor Grammy 2025 a fost marcată de momente memorabile și victorii importante. Beyoncé a câștigat premiul pentru Albumul Anului cu „Cowboy Carter”, o victorie mult așteptată pentru artista cu cele mai multe Grammy-uri din istorie. Ea a urcat pe scenă alături de fiica sa, Blue Ivy Carter, pentru a accepta premiul.

„Sunt în șoc”, a spus Beyoncé. „Chiar nu mă așteptam la asta. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu că încă pot face ceea ce iubesc după atâția ani”. Kendrick Lamar a dominat și el gala, câștigând premiile pentru Cântecul Anului și Înregistrarea Anului cu piesa „Not Like Us”.

Performanțe memorabile la Premiile Grammy 2025

Charli XCX a adus atmosfera de rave pe scena Grammy cu un spectacol incendiar. Îmbrăcată doar în lenjerie intimă, artista a interpretat piesele „Von Dutch” și „Guess” de pe albumul „Brat”.

Lady Gaga și Bruno Mars au făcut echipă pentru o versiune a clasicului „California Dreamin”, un omagiu adus Los Angeles-ului după incendiile devastatoare.

Chappell Roan, câștigătoarea premiului pentru Cel Mai Bun Artist Nou, a interpretat hit-ul „Pink Pony Club” într-un număr plin de energie, cu clovni de rodeo dansatori.

Cris Martin de la Coldplay a susținut segmentul In Memoriam, interpretând piesa „All My Love” în timp ce erau proiectate imagini cu artiști dispăruți în ultimul an. Alicia Keys a primit premiul Dr. Dre Global Impact și a ținut un discurs inspirațional despre diversitate și puterea muzicii.

Gala a inclus și momente dedicate eforturilor de ajutorare după incendiile din Los Angeles, inclusiv reclame pentru afaceri locale afectate. Cu o combinație de performanțe electrizante, discursuri emoționante și câștigători surprinzători, Grammy 2025 a oferit o seară memorabilă de celebrare a muzicii.

Ținutele purtate de vedete la Premiile Grammy 2025

Deși a sărit peste covorul roșu, Beyonce a fost văzut intrând în Arena Crypto.com din Los Angeles la finalul prestației lui Chappell Roan și chiar înainte de a fi anunțată drept câștigătoare pentru cel mai bun album country.

Pentru această ocazie, Beyoncé a purtat o rochie bodycon aurie strălucitoare, cu detalii albe de broderie western peste tot. Pentru a se potrivi, ea a adăugat mănuși de operă cu paiete și bijuterii aurii Lorraine Schwartz.

Lady Gaga a dat startul erei sale de modă Mayhem la Premiile Grammy 2025. Cântăreața a purtat o rochie neagră dramatică la spectacolul de decernare a premiilor muzicale și a purtat păr negru drept pentru a se potrivi. Rochia ei este una elaborată, cu detalii dantelate, mâneci victoriene bufante și o fustă voluminoasă încrețită. Ea și-a accesorizat ținuta cu un colier cu pandantiv verde de la Tiffany & Co. pentru un plus de dramatism.

Shakira a pășit pe covorul roșu la Crypto.com Arena din Los Angeles, California, duminică, 2 februarie, purtând o rochie sexy cu mărgele. Ea a avut un body negru și portocaliu împodobit cu paiete. În talie, detaliile din mărgele negre curgeau într-o fustă transparentă cu ornamente florale din mărgele și o trenă. Părul lung și creț, semnătura cântăreței, a fost aranjat într-un look voluminos, cu părul despicat în centru. Ea a purtat un machiaj delicat, cu gene fluturate și ruj roz.

Apariții spectaculoase au avut și Miley Cyrus, Heidi Klum, Cardi B și alte nenumărate vedete la Premiile Grammy 2025.

Apariția controversată a Biancăi Censori

Cea mai șocantă apariție a avut-o Bianca Censori, soția lui Kanye West.

Modelul australian a debutat duminică seară la Premiile Grammy 2025 într-o ținută complet transparentă, aparent confecționată din ciorapi subțiri. Într-o mișcare îndrăzneață, Bianca Censori a sosit inițial purtând o haină de blană neagră, pe care a dat-o la o parte pentru a poza în fața fotografilor.

