Vedete pe covorul roșu la Actor Awards 2026. Apariții spectaculoase, elegante și îndrăznețe

Ceremonia Actor Awards 2026, desfășurată pe 1 martie, a fost unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale sezonului de premii, aducând pe covorul roșu un adevărat festival de eleganță și rafinament. Fostele „Screen Actors Guild Awards” au revenit cu un nou nume, dar și cu o premieră absolută: un cod vestimentar tematic inspirat din glamourul hollywoodian al anilor 20 și 30.

Vedetele au respectat provocarea cu entuziasm, reinterpretând stilul epocii de aur a cinematografiei prin creații haute couture impresionante, accesorii statement și siluete dramatice. Rezultatul a fost o paradă de ținute memorabile, fiecare apariție fiind o adevărată lecție de stil.

Demi Moore a oferit unul dintre cele mai comentate momente ale serii, purtând o rochie Schiaparelli din colecția haute couture primăvară/vară 2026 semnată de Daniel Roseberry. Creația neagră, cu bustieră din crep de lână, a fost completată de un spectaculos „nor” alb din tul pe spate, realizat după peste 700 de ore de broderie. Actrița a accesorizat ținuta cu diamante Harry Winston de peste 95 de carate și pantofi din aceeași casă de modă.

Teyana Taylor a dominat din nou covorul roșu, purtând o rochie creată special pentru ea de Thom Browne, o continuare a stilului îndrăzneț care a consacrat-o în acest sezon al premiilor. Leslie Bibb a ales o creație couture Ashi Studio, brand devenit rapid favorit printre celebrități datorită eleganței moderne și fluidității designului.

Chase Infiniti, noul ambasador Louis Vuitton, a optat pentru o ținută strălucitoare a casei franceze, menținând linia spectaculoasă a aparițiilor sale recente. La rândul său, actorul Rufus Sewell a demonstrat că eleganța masculină poate fi la fel de impresionantă, purtând un smoking negru Brioni, completat de o broșă luxoasă cu diamante și smarald.

Supermodelul Irina Shayk a atras toate privirile într-o rochie neagră cu decolteu adânc în V, tăietură până la coapsă și corset cu șireturi. Elementul care a transformat însă ținuta într-una memorabilă a fost perechea de mănuși de operă supradimensionate, care i-au conferit un aer dramatic și sofisticat.

Una dintre cele mai apreciate apariții ale serii a fost cea a actriței Jenna Ortega. Vedeta serialului „Wednesday” a purtat o rochie Christian Cowan cu croi înclinat, inspirată de lenjeria anilor 20, completată de un colier Mikimoto delicat drapat și ciorapi până la coapsă. Look-ul a îmbinat perfect nostalgia epocii jazzului cu accente contemporane, demonstrând încă o dată talentul actriței de a surprinde pe covorul roșu.

