În vârstă de 17 ani, Violeta Bănică a făcut liceul privat Internațional School of Bucharest, unde un an de studiu costă aproximativ 17.000 de euro. „Nu, nu este o școală de lux, ci doar una civilizată. Este o școală privată cu un buget moderat în comparație cu celelalte, dar care oferă foarte mult în privința educației și sunt foarte mulțumită ca părinte. Și da, muncesc în primul rând pentru copilul meu”, spunea pe internat Andreea Marin, care a și anunțat în luna mai că fiica Violeta a dat Bacalaureatul Internațional.

„Tocmai a ieșit din ultima probă a Bacalaureatului Internațional. Asta a ales ea să dea. A fost tare complicat, a durat două, trei săptămâni. Săptămâna aceasta a fost cea mai dificilă, pentru că a avut examene luni, marți, miercuri, joi, vineri. (…)

Sunt tare bucuroasă, pentru că a învățat enorm. În ultimii doi ani a fost un volum de muncă ieșit din comun. Este și studentă acum și urmează o nouă perioadă din viața noastră, în care avem de învățat amândouă. În primul rând cum să trăim departe una de cealaltă, în al doilea rând cum să se descurce ca și matur”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț.

Rămâne de văzut dacă Violeta Bănică dă și Bacalaureatul românesc. Cert e că ea a fost admisă la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii.

Nicolle Fota se pregătește de Bacalaureat 2025

Recent a apărut Nicolle Fota la ceremonia de absolvire a liceului. Se pregătește de Bacalaureat în timp ce au apărut zvonuri despre despărțirea de Cătălin Botezatu. Îmbrăcată într-o robă tradițională de absolvire și purtând o eșarfă mov inscripționată cu sigla liceului și anul promoției – 2025 – Nicolle a demonstrat încă o dată că are un simț estetic impecabil.

Cu un machiaj glam și coafura perfect aranjată în bucle lejere, Nicolle a pozat zâmbitoare cu un impresionant buchet de trandafiri roșii în brațe. Mesajul atașat florilor, scris de mână, a părut a fi unul cu însemnătate personală, semn că finalul liceului a fost un moment cu adevărat emoționant pentru ea.

Fotomodelul are o relație cu Cătălin Botezatu. De curând, în presă, s-a zvonit că cei doi s-au despărțit. „Nicolle trebuie să termine cu bine liceul, să ia Bacalaureatul, să intre la o facultate. Cred că prioritatea ei cea mai mare acum nu este o relație, ci să își facă niște studii și nu orice studii”, spunea creatorul de modă într-un interviu.

Geanina Ilieș, emoții pentru băiatul ei

Emoții mari pentru Geanina Ilieș, în vârstă de 40 de ani. Fiul vedetei, Patrick, a participat la festivitatea de absolvire a liceului, iar în curând va începe o etapă importantă din viața lui. Patrick, a terminat liceul și urmează să susțină unul dintre cele mai importante examene, cel de Bacalaureat.

Prezentatoarea a publicat mai multe imagini de la festivitatea de absolvire. Patrick a finalizat cursurile la Școala Europeană București, o instituție de învățământ privată. „Te iubesc! Ești minunat!”, a scris Geanina Ilieș pe contul ei de Instagram.

Vedeta a recunoscut că va fi nevoită să trăiască fără prezența constantă a fiului ei în casă, el merge la facultate în Spania. „Trec anii… Nici nu realizăm câteodată. Acum sunt în faşă, acum îşi iau zborul. Este şi cazul lui. Patrick se concentrează acum mai mult pe şcoală şi pe examene. Își doreşte şi, totodată, se pregăteşte pentru admiterea la facultate cu profil business management, mai exact în Spania, Esade.

Nu e uşor, este foarte mult de studiat, pe lângă toate lucrurile pe care le face în prezent pentru liceu, însă încerc să-i fiu aproape. Suntem o echipă! Am mare încredere în el. Este un copil bun, iar din partea mea nu vreau să existe nicio presiune. El ştie cel mai bine ce i se potrivește. Cred că aceea va fi cea mai mare provocare pentru mine, ca mamă: să învăț să trăiesc fără prezența lui constantă în casă”, a spus Geanina pentru revista VIVA!

Băiatul Elei Crăciun dă Bacalaureatul 2025

Momente de mare emoție pentru Ela Crăciun, cunoscuta prezentatoare. Fiul său cel mare, Alex, pe care chiar ea îl alintă numește cu drag „Bibi”, a absolvit liceul, marcând o etapă profundă și sensibilă în viața familiei. „A fost festivitatea, iar eu am plâns, ca în fiecare an. Dar anul acesta a fost altfel: mai apăsător, mai emoționant. Mi-e greu să cred că am ajuns aici”, a mărturisit Ela Crăciun, vizibil copleșită de emoții.

„Ceea ce părea cândva atât de departe a venit, de fapt, atât de repede. Dacă închid ochii, încă îl văd pe băiețelul blond, cu părul lung și privirea timidă, care începea clasa pregătitoare. Iar astăzi a terminat liceul…”, declară Ela Crăciun.

Alex se pregătește acum pentru Bacalaureat și admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară, iar mama sa îl sprijină cu mândrie și încredere. „Bibi a învățat, s-a luptat și a crescut. Eu, cu un ochi plâng, cu un ochi râd. Sunt o mamă mândră, copleșită, recunoscătoare… și conștientă că unul dintre puii mei e gata să zboare din cuib”, a completat Ela Crăciun.