„Ce am văzut noi acasă nu are nicio legătură cu ce se întâmplă aici”, mărturisește Shift. „Eu nu am crezut că va fi atât de greu”, spune și Adriana Trandafir.

„Nu credeam că pot fi atât de disperat”, declară Mihai Petre. Primele misiuni i-au luat deja prin surprindere, adrenalina e la cote maxime, iar cursa e în plină desfășurare.

Se anunță un sezon cu mult neprevăzut, provocări noi, situații inedite și vedete dispuse să treacă peste toate obstacolele pentru a câștiga amuleta supremă.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină.

