Survivor România debutează astăzi, 9 ianuarie 2026, de la ora 20.30, pe Antena 1. Cele două echipe, Faimoșii și Războinicii, reunesc concurenți cunoscuți, hotărâți să își depășească temerile și limitele pentru a ajunge la victorie.

Vedete refuzate la Survivor România 2026

În cadrul primei ediții a emisiunii „Survivor – Povești din Junglă”, difuzată la Antena 1, publicul a putut descoperi și lista vedetelor care și-au dorit să intre în competiție, însă nu au ajuns în junglă. Din dorința de a reveni pe micile ecrane sau de a se testa într-o experiență extremă, acestea s-au prezentat la preselecții.

Printre cei care au încercat să obțină un loc în competiție se numără Marian Grozavu. Fost concurent la „Insula Iubirii” 2025, acesta a declarat că știe cât de dificil este Survivor, menționând că a crescut la Tecuci, lucru care l-a pregătit pentru condiții dure.

„Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”, a spus el, cu zâmbetul pe buze. Nu a impresionat și nu a trecut de casting.

Pe lista celor prezenți la casting se află și Denisa Despa, care a afirmat că este prima femeie care s-a confruntat într-o luptă cu un bărbat. Alături de ea s-a înscris și Stelian Ogică, convins că poate rezista fără somn o perioadă îndelungată, dar și Andreea BLD, cunoscută influenceriță pe TikTok.

Cine sunt Războinicii de la Survivor România 2026

Adrian Petre, are 27 de ani și este un fotbalist experimentat, decis să arate că poate obține succes și în afara terenului de fotbal. Tot pasionați de sport sunt și Lucian Popa, 43 de ani, un antrenor sportiv, recunoscut în mediul online pentru activitatea sa intensă și Niky Salman, de 38 de ani, instructor fitness, cu o poveste de viață încărcată de provocări. Pasionați de afaceri, doi antreprenori lasă deoparte munca și se concentrează pe forța lor fizică și psihică: Adrian Kaan și Andrei Beleuț, fiecare având 34 de ani.

Urmărită de sute de mii de oameni în social media, Profa de mate, Loredana Pălănceanu, este decisă la 29 de ani să fie apreciată și pentru calitățile pe care le va arăta în junglă. La fel de cunoscut în online, dar și pe TV, Nicu Grigore (soțul Bellei Santiago), Talent Manager, 37 de ani, vrea să-și folosească anii de sport ca reper pentru modul în care se va descurca în competiție.

Alberto Hangan este un actor de 29 de ani, care a cochetat cu modellingul și cu multe arii conexe, iar acum vrea să se folosească de trupul bine lucrat pentru a reuși și în cel mai dur reality! Aflată la o nouă apariție pe TV, Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, știe ce ingrediente sunt necesare pentru a merge până la final în emisiune.

Cea mai tânără concurentă, la doar 19 ani, Bianca Stoica, studentă la Sport, are motivația clară – vrea să învingă. Și-a luat deja licența în medicină, iar acum vrea să ajute oamenii, prin meseria ei, însă până atunci are un alt țel – să reziste cât mai mult în junglă: Patrice Cărăușan, de 27 de ani. Din mediul corporate, direct printre pericolele dominicane apare și Ramona Micu, 27 de ani, Team Leader Customer Care.

Cine sunt Faimoșii de la Survivor România 2026

Cei 12 Faimoși de la Survivor România 2026 sunt: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad.

