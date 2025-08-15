Întreaga familie se află de două săptămâni în Bali și vor mai rămâne acolo câteva zile. Astăzi, prezentatoarea TV și soțul ei și-au sărbătorit una dintre fiice, pe Vera, care a împlinit 5 ani.

„Bucuria vieții noastre, Vera, a venit pe lume acum 5 ani. Copilul nostru iubit și plin de lumină. La mulți ani fericiți, suflet frumos! Să fii mereu sănătoasă, fericită și înconjurată de energia bună pe care o răspândești. Să-ți păstrezi zâmbetul cuceritor și să ne ții de mână ori de câte ori simți nevoia. Noi vom fi mereu lângă tine – cu iubire, cu răbdare și cu inima deschisă. La mulți ani, Vera bună”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean s-au cazat în Ubud, una dintre zonele superbe din Bali, iar vedeta mărturisea că este cucerită de cât de liniștit este locul, dar și de cultură. De când se află în Bali, Laura Cosoi și soțul ei au încercat și „terapia cu sunet”, o practică la care au apelat pentru prima dată.

Pe 10 august, Laura și Cosmin au aniversat 10 ani de la nuntă. Cu ocazia aniversării căsniciei lor, actrița a transmis un mesaj emoționant și a publicat imagini rare din intimitatea familiei lor.

„Azi sărbătorim 10 ani de la nunta noastră, sau, cum se spune simbolic, aniversăm «Nunta de aluminiu». Au fost 10 ani cu de toate, dar rodul iubirii noastre – cele patru minuni – sunt, cu adevărat, cununa noastră!

La mulți ani nouă, iubitule! Să rămânem împreună, în iubire, înțelegere, bunătate, empatie și răbdare, ca și până acum, la bine și la greu!”, a scris Laura Cosoi în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

