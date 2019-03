Veste proastă pentru Mario Fresh. La duel, la Exatlon

Jocul de protecție din această seară a fost unul plin de adrenalină. În urma acestui joc, echipa Faimoșilor a pierdut în fața echipei Războinicilor.



Cel care a intrat la duel la Exatlon a fost Mario Fresh, care a avut cel mai mic procentaj în ceea ce privește meciurile câștigate.

„Sunt foarte mulțumit și mândru de parcursul meu aici. Am avut o perioadă foarte proastă de când simt că îmi cedează corpul pe traseu, că nu mă mai pot concentra la final. Îmi știu limitele și știu că mi-am întrecut limita din prima săptămână. Mă bucur că am ajuns aici. Mă uit la traseul acesta și mă gândesc că poate e ultima dată când mă uit la el. Mai am o șansă, mai am trei vieți. Dacă nu, mă voi întoarce acasă”, a declarat Mario Fresh.

Citește și: VIDEO&FOTO/ La 80 de ani, o fostă asistentă gătește săptămânal pentru oamenii străzii. Viața de poveste a unui om simplu, pentru care „nu pot” nu există

Citește mai multe despre mario fresh pe Libertatea.