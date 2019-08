„Porțile vor fi deschise și pentru cei care la orice vârstă, își doresc să învețe un instrument muzical, să facă balet, teatru sau chiar să practice yoga. În curând vom lansa site-ul unde doritorii vor putea afla toate detaliile legate de cursurile și planurile noastre. Am o echipă senzațională de profesori care au experiență în acest domeniu și sper ca împreună să punem bazele unei noi generații care să îndrăgească arta. Primii elevi ai Academiei sunt Mina și Toma, copiii noștri cei mici. Mina iubește baletul, iar Toma nu concepe viața fara tobe. Nu văd o școală mai bună pentru ei decât această Academie”, a declarat Horia Brenciu.

Proiectul, la care Horia a lucrat în ultimul an alături de soția lui, Alice, și colegii de la HB Media Entertainment, a venit ca urmare firească a tuturor momentelor în care artistului i s-au cerut sfaturi referitoare la viața de scenă. „Încă de acum 8 ani, din primul an de Vocea României, am primit telefoane, sms-uri și mail-uri de la părinți, copii, tineri, care îmi puneau tot felul de întrebări legate de muzică, îmi solicitau evaluari sau antrenamente vocale. Mi s-au adresat multe cereri referitoare la comportamentul scenic. Mi-a fost imposibil să dau curs tuturor mesajelor, cu atât mai mult cu cât nu aveam nici setat cadrul pentru o asemenea avalanșă de situații”, continuă antrenorul de la Vocea României.

„Toată experiența mea de scenă va fi pusă în practică aici. Cred că dacă vrei să ajungi artist, oricare ar fi domeniul, ai nevoie de talent, dar și de foarte multă muncă și perseverență. Și, peste toate astea, și ceva noroc. Eu pot fi un umil exemplu în sensul ăsta. Nu m-am născut nici prezentator, nici cântăreț, nici măcar producător muzical”, spune Horia Brenciu.

